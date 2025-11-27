Hockey femenino: La categoria Sub 14 de Atlético 9 de Julio compite Mar del Plata

Desde la sub comisión de hockey del Club Atlético 9 de Julio informaron que partió a la ciudad de Mar del Plata una delegación de jugadoras y cuerpo técnico de hockey femenino, categoría Sub 14, quienes tomarán parte en el Campeonato Regional de Clubes de la Confederación Argentina de Hockey, la que divide al País en regiones para clasificar los equipos, correspondiendo en este caso a la Regional Bonaerense.

En el certamen, compiten en el CRC “A” los 16 Clubes clasificados en 2024 en los primeros puestos y los demás se ubican en las zonas B, C, D, E, F, G y H, con 8 equipos cada una, o sea un total de 64 equipos.

En la Zona “A”, además de Atlético 9 de Julio, figuran El Linqueño de la Asociación del Centro y 4 de la Marplatense, 3 de la Tandilense, 1 de la Bahiense, 2 de la N.O. (Pellegrini y Pehuajó) y uno de la Oeste (San Pedro), de la S.O. (Cnel. Suárez), de la de Cuenca del Salado (Gral. Belgrano) y la tresarrollense.