Hockey femenino: Este sabado se juegan las finales de play offs

Los Torneos femeninos de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia se vienen desarrollando desde mediados del mes de marzo, en las cuatro categorías, con seis equipos en la Zona «A», ganados en Sub 14 y Sub 19 por el Club Social de Junín; y seis de la «B», en las que se impuso el Club Atlético 9 de Julio; los cuatro primeros equipos de cada zona pasaron a los play offs donde ambos clubes también venían ganando todos los partidos y no pudieron disputar los partidos finales entre sí por la lluvia, de modo que el sábado se juegan las finales de estas categorías, para proclamar a los campeones del año; las de Sub 16 y 1ª se habían disputado en otras fechas, informaron en una gacetilla desde Atletico 9 de Julio.

Horarios para este sabado 17

A las 16 hs juegan por el 3° y 4° puesto, división Sub 19, los equipos de Sarmiento (Junín) y Ciudad (Bolívar) y a las 18,30 hs comienzan las finales Sub 14, entre Atlético, primero en la zona «B», con 15 partidos jugados y 15 ganados, 102 goles a favor y 3 en contra y el ganador de la «A», el Club Social, también victorioso en los 15 partidos jugados y con 88 goles a favor y 6 en contra; y en los play offs, el equipo de nuestra cuidad le había ganado a Rivadavia (Lincoln) 6 a 0 y a Saladillo H.C. 3 a 0 y por su parte, Social se impuso a El Linqueño 3 a 0 y a Bragado Club 4 a 0: o sea será un duelo entre equipos que vienen invictos de todo el año.

Y en la jornada final de la categoría Sub 19, se enfrentan Atlético y Social, a las 20 hs, con similares antecedentes ganadores de zonas: sobre 15 partidos, Atlético ganó 14 y empató 1, con 76 goles a favor y 9 en contra y Social ganó 11, empató 1 y perdió 3, con 81 goles a favor y 10 en contra; y en play offs, ganaron, Atlético a Bragado Club 4 a 1 y a Ciudad, 5 a 0; y Social a Saladillo 5 a 0 y a Sarmiento 3 a 1