Hockey femenino: Atlético 9 de Julio visito a Sarmiento de Junín

En el marco del torneo Apertura de Hockey Femenino organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, agrupados en zonas “A” y “B”, los equipos del Club Atletico 9 de Julio, viajaron a Junín donde se enfrentaron a uno de los locales de esa ciudad, Sarmiento.

En Sub 14, ganó 3 a 2. En Sub 16, la victoria también fue la visita por 2 a 1, mientras que en Sub 19 termino empatado 2 a 2.

Por ultimo en la categoría Primera, cuando parecía que finalizaba con un resultado favorable para las «millonarias», Sarmiento convirtió en dos oportunidades y finalizo con una victoria de 4 a 3.

Desde el Club manifestaron que su equipo fue superior, a pesar del arbitraje polémico, que no estuvo realmente a la altura del partido ni del nivel de los equipos, segun hicieron saber en una gacetilla que difundieron.