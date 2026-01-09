“Hicieron un claro desfinanciamiento al gobierno municipal”: Duras declaraciones de la Intendente Gentile para con concejales de oposición

Desde el Regional Digital fuimos recibidos en su despacho por la Intendente Municipal María José Gentile, quien realizó un balance del año recientemente finalizado y que estuvo cruzado por la inundación que sufrió el distrito desde el mes de febrero y que al dia de hoy se siguen pagando duras consecuencias, en especial la red vial rural.

El 2025 nos deja un año de un trabajo muy intenso, un año no visualizado al principio y estuvo atravesado por un factor climático que nos hizo, salir del camino convencional y proyectado en el 2025. Pero debimos abordar esta situación de crisis hídrica que, indudablemente, todo el partido estuvo afectado”, puntualizó Gentile.

En otro orden dijo “sabemos que somos una comunidad que vive de la producción, directa e indirectamente, por lo tanto, bueno, el impacto ha sido negativo y muy importante en toda la comunidad, donde llegamos a tener más del 60% del distrito bajo agua, recordó.

También dijo que hoy, ya habiendo disminuido mucho la cantidad de agua acumulada, básicamente por los días de altas temperaturas y días de más luz, nos queda al desnudo una red vial muy castigada por el agua, que da una posibilidad ínfima de poder pasar, y hay muchos campos o muchos sectores productivos, parte del sector productivo, que todavía tienen guardada su producción, y esto tiene toda una dificultad”, reconoció.

Provincia y Nación

Consultada sobre el apoyo provincial y nacional, no dudo en decir, el que se necesitaba no fue. Obviamente provincia, desde marzo-abril, fue bajando algo de maquinaria, hasta llegaron los camineros, que ha sido de muchísima ayuda. Hoy están enfocados en la zona de Dudignac, Morea, haciendo un trabajo muy importante, con gran cantidad de maquinaria.

En cuanto a Nación, recordó que esta llego en noviembre, se recibió ayuda y recientemente el dinero prometido, pero básicamente hoy, no contamos con equipos viales que, si habían venido, solo dos máquinas del Ejército que están en el Camino Fantasma, pero ayer se llevaron la última maquinaria que, si había enviado nación”, informo y subrayo “hoy solamente contamos con la maquinaria propia del municipio, más lo que sostiene la provincia.

De cara a la proyección del año 2026 en cómo se va a focalizar la gestión, hablo de varios temas para abordar, porque la proyección que tenemos como municipio sobre los ingresos que tengamos, los recursos con los que contemos.



Obviamente siempre uno tiene que contar con el recurso municipal, que es lo que uno tiene seguro, teniendo en cuenta la cobrabilidad y todas las variables que pueden hacer que suba o que baja. Pero bueno, los recursos que ingresan al municipio dependen de las tasas municipales, más lo que ingrese de coparticipación por parte de la provincia y lo que baje también nación a través de la provincia. Esos recursos hoy son cada vez más chicos, a pesar de que se aumentan las tasas, porque los costos son más altos, entonces uno cubre menos con la misma cantidad de dinero”, explico.

Concejo Deliberante: Fiscal e Impositiva y Presupuesto

En otro orden a y a partid del aumento de las tasas municipales que no superan el 20% casi en su totalidad, dijo “este departamento productivo había mandado un valor de tasas de aproximadamente un aumento de un 35%. Y es un valor de tasas totalmente analizado, esto en base a los costos que hoy tenemos. Y lamento que ese valor no fue, a pesar de dar las explicaciones no fue acompañado por la totalidad del Consejo Deliberante, es decir, no fue votado. Y quedó un valor mucho menor”, recordó.

Ante la consulta y las palabras de los presidentes de Bloques que no la gestión municipal no habia presentado un plan de obras, argumento que si se toma la Red Vial, que es lo que solicitaban, nosotros le mandamos un plan de trabajo. Pero es un plan de trabajo en el cual teníamos que decir que no sabíamos con qué íbamos a contar.

Sobre ello informo que en el mes de septiembre-octubre se recaudaron 270 millones de pesos de Red Vial. Sabiendo que tenemos aproximadamente por bimestre que hacer 3 licitaciones de combustible a la medida del trabajo que estamos haciendo ahora, de aproximadamente entre 80 y 90 millones de pesos. Ya lo que se recaudó de Red Vial se fue en combustible”, informo.

Según Maria Jose Gentile, los concejales “no contemplan variables de recursos humanos, la ruptura de maquinaria, los arreglos de maquinaria y mucho menos de compra de maquinaria. Eso es lo que yo quise cuando le presenté este famoso plan de trabajo. Que ellos estuvieran conscientes de qué valores y de qué costos estamos hablando”, según reconocieron los ediles.

Además, fue critica con eximir el pago de Red Vial a aquellos que habían ingresado en Emergencia Agropecuaria, sin haber hecho ningún análisis de cuántos productores son, de qué tipo de productores son, de qué cantidad de hectáreas están siendo afectadas”, sostuvo.

Consultada sobre si los concejales buscaron desfinanciar al gobierno municipal. Dijo: los objetivos no los sé, pero hicieron un claro desfinanciamiento al gobierno municipal. A lo que agrego, el que quiera viene y se sienta y le puedo dar todos los datos. De cuánto sale un tubo, de cuántos tubos hay por kilómetro, cuánto sale un repaso simple, cuánto sale una media de construcción, cuánto sale una construcción completa, de un camino por kilómetro, explico y que adelanto en próximos días esto se ira a conocer. En esto dijo que se le expuso a los concejales datos fundamentados y no era un capricho.

Ante esta situación adelanto que “probablemente se vuelva a mostrar los costos que no fueron escuchados o atendidos y plantear un nuevo aumento de tasas”, dijo.

Notas de entidades rurales: FAA y Sociedad Rural de 9 de Julio

Consultada acerca de notas que tanto la Sociedad Rural de 9 de Julio emitio antes de la votación del presupuesto y la reciente de esta semana, y por parte de la Filial FAA 9 de Julio, con una carta abierta a la Intendente. Gentile dijo “obviamente entiendo a cada una de las instituciones un manifiesto, lo que han escrito y lo que han informado a la comunidad. Lo cierto es que venimos trabajando en forma conjunta con la Sociedad Rural, todos los años, porque es una costumbre, a partir de noviembre solicitan reuniones para ir hablando del aumento de tasas.

Este despacho está abierto a cualquiera gremial para poder charlar y para poder también contarles, más allá de que lo sepan, esto que estábamos hablando recién, que no es un capricho de esta gestión, el aumentar, y a mí me cuesta más que nadie, en esta situación crítica, hablar de un aumento de tasas. Pero tengo que ser realista, que el servicio tiene su costo y mínimamente tengo que cubrir el costo. Si no, va a ser un servicio deficitario, seguramente”, sostuvo.

Se va a hacer el mayor de los esfuerzos, pero donde uno invierte en un lado, le saca del otro. Hoy para mí es una prioridad reconstruir una red vial que está muy destruida por la parte hídrica, por la crisis hídrica que tuvimos. Es una prioridad, pero indudablemente los recursos son los que son más acotados.

Mira la video nota aqui: https://www.facebook.com/ciriacofederico.torressuhette/posts/10230595776934324?ref=embed_post

Relleno Sanitario

Por último, el amplio dialogo con la Intendente Gentile, nos llevó a consultar sobre una deuda que hay desde el Estado Municipal, y es iniciar el traslado de la recolección de residuos, al Relleno Sanitario, a semi construir en el denominado Monte de Gobierno.

A lo que respondió “vamos a trabajar con toda la fuerza que sea, sigue siendo una cuestión de recursos, nosotros no declaramos una emergencia económica así porque sí, tiene sus fundamentos, y agrego que esto sigue como situación de emergencia, y para iniciar ese proceso, aun se requiere adquirir la membrana y toda la logística que eso requiere, porque aparte no es la adquirir la membrana, es llevar la basura. Necesitamos maquinaria para que esa basura sea compactada, voy a trabajar para que este 2026 sea concretado. Hemos presentado este proyecto también, en la provincia el proyecto para una solicitud de acompañamiento, con un subsidio, y que nos pueda habilitar a hacer la compra de esta famosa membrana y poder así