Hay tres veces más personas que pagan Impuesto a las Ganancias que hace un año

Los cambios en el Impuesto a las Ganancias

Con el cambio en julio, según el índice de inflación acumulado en el primer semestre que fue del 15,1%, ARCA confirmó que el mínimo no imponible ascendió a $ 2.843.180 brutos para un trabajador soltero y $ 3.771.045 para alguien casado y con 2 hijos.

El salto en el número de contribuyentes que pasaron a pagar Ganancias se explica principalmente por la fuerte reducción del mínimo no imponible (MNI), que entró en vigencia en la segunda mitad de 2024.

Por decisión del Gobierno de Javier Milei se eliminó la referencia al salario mínimo, vital y móvil (eran 15 SMVM) y el impuesto comenzó a aplicarse en ese momento a partir de sueldos más bajos ($ 1.800.000 brutos).