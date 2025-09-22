Hasta el 31 de octubre: Anuncian retenciones cero a los granos

El Gobierno informó que hasta el 31 de octubre se eliminarán las retenciones para las exportaciones de granos. La medida fue anunciada este lunes por la mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que la medida busca “generar mayor oferta de dólares durante este período”.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, escribió en su cuenta de la red social X.

