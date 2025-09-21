Hasta acá la vengo peleando: Luciano Macaroni, el productor que por las inundaciones tuvo que sacar a su familia del campo

El impacto de las inundaciones que se sufren en el partido de 9 de Julio traen aparejado no solo la productividad rural, por la imposibilidad que se da de no contar con caminos meramente transitable. Tambien impacta en lo social y en lo familiar.

Como ya hemos compartidos en decenas de artículos, una cosa es la masa hídrica que avanza en los campos de productores de todo el partido, y otra es el colapso de la red vial y de canales en el distrito, esto por no estar preparado para enfrentar una lluvia de mas 1.300 mms, a lo que se suma el ingreso de agua de otros distritos. La falta de alteo en caminos y limpieza de canales y alcantarillado hizo que se generara lo antes dicho.

«Es un desastre» catalogo Luciano Macaroni, productor agropecuario y cabañero en el cuartel Facundo Quiroga, que como tantos otros vecinos de Paraje Las Piedras, ya desde marzo el camino real La Niña-Quiroa en parte venia si poder usarse por la presencia de agua en el camino.

Esa zona del distrito de 9 de Julio fue una de las ultimas en verse afectada por el agua, luego le siguio El Tejar y Carlos Maria Naon. En el caso de Paraje Las Piedras y Quiroga, los productores meramente podían ingresar a sus campos, aun con agua en el camino. Ya a partir de julio-agosto la situación se agudizo.

Macaroni, expuso su situación y la de otros productores vecinos en la jornada organizada por Sociedad Rural Argentina en 9 de Julio. En dialogo con El Regional Digital, describio»tenemos agua desde marzo en los caminos, en ningún momento se fue y hoy es todo el camino y el campo también», aseguro.

La situación estresa y según Luciano, «estos seis meses parecen dos años porque es todo un problema tras otro y es como que nada, se te se te hace interminable». Como ejemplo de lo que genera detallo que «marzo nos tuvimos que ir a con la familia al pueblo (Quiroga) tenemos chicos chiquitos, van a la escuela y en solo en marzo tenían 12 faltas y habían empezado las clases, así que nos tuvimos que mudar a Quiroga, no teníamos agua en casa (campo), pero si el agua estaba en el camino», informo.

El caso de Macaroni es un pequeño productor agropecuario, cuyo fuerte productivo es la ganadería dirigía a la genética. La agricultura que realiza es para el consumo de su ganado, y el grueso del campo son pasturas que utilizan los reproductores machos y hembras que a lo largo del año va vendiendo.

Como parte de esta situación hídrica, Luciano Macaroni recordó que el remate anual que su cabaña hace en mayo, este año tuvo que postergarlo dos veces hasta poder hacerlo. Llegar a Santa María no fue nada fácil, era un camino (el real) con muchos cortes de agua y la peligrosidad para pasar.

Luego de ello se juntó agua de vuelta, y recién pudimos volver con la familia en julio, en los últimos días de las vacaciones de invierno, y nos agarró una lluvia dentro y tuvimos que sacar la camioneta enganchada con el tractor porque no había forma de salir y de ahí no volvimos más. Solo llegar el a monta de caballo.

En Santa María, si bien ya la venta de reproductores en su caso ya esta terminando, como ejemplo de no poder salir, no pudo participar recientemente de la Nacional Shorthorn de Primavera en la Expo Bolívar. Según Macaroni «hay muchas cosas que no se pueden planificar. No sé cómo voy a seguir. Hasta acá la vengo peleando. Pudimos entrar con alimento hasta hace unos dos meses más para darle a los toros, que son los que preparamos para exposiciones o para venta. Y hoy sacar animales se lo hace por arreo hasta Quiroga un trayecto de unos 15 kms.», informo.

Macaroni se ríe y compara tipo de producción y reconoce que los ganaderos estamos mejor que los agricultores, igual hace un silencio en el dialogo y expresa «llegué hasta acá. Se me terminaron las reservas, no se puede entrar con nada, ni con rollos, por lo que dependemos de lo que tenemos. Tampoco podemos mover la hacienda en este momento que están todas las vacas recién paridas o pariendo, dependemos de que haga días lindos, ya que el poco campo que esta fuera de agua, no tiene piso y no podemos entrar con los animales, es hipotecar la comida no solo de ahora, sino de los próximos meses y años, asegura.