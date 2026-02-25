Grupo Cencerro y el salto a las 700.000 hectáreas: Conocé la metodología que está cambiando al campo argentino en Expoagro 2026

En un escenario donde los márgenes se definen más en el escritorio que por el rinde en el lote, Grupo Cencerro desembarca nuevamente en Expoagro para presentarle a todo el sector agropecuario las novedades acerca de gestión económica financiera y como su metodología está ayudando a cientos de productores a producir con más certezas.

La fi rma, que tuvo su primera participación en la edición 2023, brindaba por aquel entonces su servicio en 110.000 has. Hoy, a días de comenzar la edición 2026, su metodología de trabajo alcanza las 700.000 hectáreas.

Con más de 200 empresas agropecuarias ya profesionalizadas, la firma llega a la edición 2026 para plantear una analogía tan simple como disruptiva: El campo no es una timba, es un Tateti.

En el Tateti, como en el campo, cada movimiento cuenta. Si movés sin estrategia, perdés. Muchos productores hoy sienten que juegan contra el clima y los mercados sin un plan, librados al azar. Es por eso que desde Grupo Cencerro afirman que su misión es darle el control total del tablero al productor para que pueda tener una empresa más eficiente a partir de mejores decisiones.

¿Qué encontrará el productor en el Stand G-04? Los visitantes de la Carpa Cubierta N°1 podrán acceder a soluciones concretas para los desafíos de la campaña 25/26:

● Agricultura: Cómo cerrar márgenes y decidir cuándo vender sin «correr» detrás de la necesidad de caja.

● Ganadería: Claves para capturar buenas rentabilidades sobre costos directos

● Maquinaria: El activo oculto: Cómo transformar la maquinaria en una unidad de negocio rentable midiendo amortizaciones reales.

¿Tenés claro cuándo y cómo vender los cultivos? ¿Cuál es la eficiencia de tu stock ganadero? ¿Medís la amortización de cada maquinaria? ¿Conocés el costo por litro producido en el tambo? Como en el Tateti, en el campo el resultado no depende del azar, sino del orden y el criterio con el que se toman las decisiones.

Las 700.000 hectáreas en las que opera la firma es la validación de que el productor argentino entendió que la gestión es el insumo más efi caz para aumentar la rentabilidad de la campaña.

No dejes pasar la oportunidad de mejorar los resultados de tu empresa. ¡El equipo de Grupo Cencerro te espera en el stand G-04 de la carpa cubierta N°1!