Grave incidente vial en Ruta 7 con un herido derivado al HIGA, inconsciente

La primera información da cuenta que el choque fue por alcance, entre un camión Mercedes Benz dominio GBL 357 con acoplado y carga de troncos, conducido por un vecino de Junín, y un Volkswagen T Cross patente AG997JD, comandado por un hombre del que se desconoce la identidad.

La peor parte la llevó el conductor del rodado de menor porte y luego de ser rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos de Junín, fue derivado por el servicio de emergencias médicas al HIGA, con lesiones de gravedad.

Fue complicado transitar por el lugar mientras comenzaron a trabajar los socorristas y peritos, que dirigieron el tránsito para evitar nuevos incidentes

Trabajó en el lugar personal del Departamento Zonal Vial VIII con asiento en Junín.