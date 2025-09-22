Gran triunfo del Rugby 9 de Julio bajo una torrencial lluvia en Los Toldos

A pesar de las inclemencias climáticas, la UROBA decidió que se disputaran los partidos del Torneo Desarrollo y así el equipo del Club Atlético 9 de Julio viajó ayer sábado a Los Toldos para enfrentar a Marabuntas en la 14ª fecha, no obstante que, por la tarde, a la hora del partido llovía, por momentos torrencialmente.

El encuentro resultó bastante parejo, en todas las líneas, de modo que las definiciones llegarían por detalles mínimos, tal como ocurrió y la diferencia estuvo marcada y en favor de la visita en el primer tiempo, simplemente con un penal a las H, convertido por Franco Zubieta.

Eso alcanzó para que Atlético se fuera ganando el primer tiempo por 3 a 0. Cierto es también que en ese contexto Marabuntas tuvo y pudo al menos igualar esa marca, al tener la posibilidad de decidir en posiciones inmejorables también para buscar los palos con penales, sin embargo eligieron el camino del scrum y por eso no pudo sumar al encontrar una firma defensa visitante.

En el segundo tiempo se desató un verdadero diluvio, a la vez que los truenos hacían presagiar un final anticipado, como así ocurrió ya que el árbitro, con acertada medida, decidió dar por finalizado el match unos 10’ antes de su culminación, ante el riesgo de las descargas eléctricas.

En esos minutos que pudo jugarse el segundo tiempo, prácticamente fue una copia del período inicial, incluso la visita, con otro penal a las H, de Zubieta, pudo estirar la diferencia, quedando el tanteador final 6 a 0 para los Nuevejulienses.

El equipo ganador formó con: Mateo Villalba, Sebastián González, Guillermo Maya, Juan F. D’Orsi, Carlos Marín, Tomás Piñero, Gabriel Maya, Víctor M. Bordone, Pedro A. Parera, Franco Zubieta, Tadeo Ippoliti, Luciano Zubieta, Agustín Hoyos, Guido Fasciolo, Josué Moreno, XV inicial. Ingresaron: Ignel F.Miglierina, Carlos I. Dorrego, Jano Maíz, Gonzalo Ponce, Marcos Mingote y Salvador Ferrere. DT Pancho Miglierina.