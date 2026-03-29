Golpe de la Justicia y Policía Comunal al delito contra la ley de transito: Se secuestraron 10 motocicletas

Desde la Policia Comunal 9 de Julio informaron que en un trabajo conjunto con personal Policial Sub DDI Bragado, y apoyo de personal de transito del municipio, se procedió en las ultimas horas en marco de la Ley Nacional de Transito 24449 y Ordenanza Municipal 7107 a llevar a cabo múltiples allanamientos en distintos domicilios de este medio y el secuestro de ciclomotores varios, que incumplían con la ley.

Segun detallaron en informe policial, estos allanamientos se encuentran vinculados a causas contravencionales inicias por la Policía con el aporte de filmaciones de las Cámaras de Monitoreo Municipal e informes investigativos, de personas que mediante la utilización de este medio de transporte realizan maniobras peligrosas para si y terceros, como picadas, adulteración de caño de escape o (corte) de energía eléctrica lo que produce explosiones alterando gravemente la sonoridad.

De acuerdo a lo detallado por la policia, se secuestraron 10 los ciclomotores, los cuales quedaron en depósito Judicial a disposición Juzgado de Faltas Municipal.