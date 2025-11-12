Golf: Se desarrollo un Torneo de Menores y hay expectativas por el Torneo Clausura este fin de semana

Desde el Golf Club Atlético 9 de Julio, informaron que este último sábado 8 se desarrolló un torneo de Menores, del que participaron golfistas de la Escuela del Club, y donde tras la sumatoria de tarjetas en primer lugar Clara Romero (de 13 años de edad) y Francisco Badaraco (11) con 64 golpes, ambos alumnos de la Escuela de Golf a cargo del Profesor Claudio Roldán.

Una vez finalizado el torneo se realizó la entrega de premios y las felicitaciones a todos los jugadores por la magnífica jornada que protagonizaron.

Torneo Clausura domingo 16

Mensualmente se viene realizando el Torneo interno, para sumar, al cabo del año, los puntajes obtenidos en cada jornada, para determinar las posiciones y en particular, el campeón del año.

El Torneo Clausura de llevará a cabo el próximo domingo, con modalidad Medal Play para jugadores de categorías mixtas hasta 9; de 10 a 16; de 17 a 25; y de 25 al máximo.