Golf: Inicio la temporada oficial con el «Torneo Apertura!

El pasado sábado 28 de febrero se jugo en el Golf Club Atlético 9 de Julio, el Torneo Apertura de Golf, dando así inicio a la temporada 2026, con la participación de jugadores locales y de la región que se sumaron a esta competencia.

La jornada bien temprano con la salida de jugadores locales y luego se fueron sumando los visitantes, que fueron poblando la cancha de golf local.

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría mixta 25 al máximo: 1° puesto Graciela Salaberry 66 (DA); 2° Sergio Posik 66 (DA); 3° Walter Centurión 66;

Cat. 17 a 24: 1° puesto Ignacio Lisazo 68; 2° Sergio Gutiérrez 69; 3° Horacio Gougy 71.

Cat. 10 a 16: 1° puesto Luis Pugnale 73 (DA); 2° Dino Langono 73 (DA); 3° Rolando Pardavilla 73.

Cat. Mixta hasta 9: 1er Puesto Jorge Beraza 70; 2° Eduardo Sopranzatti 71; 3° Félix Gougy 72.

Approach 3/12 Miguel Sancoluz; Approach 7/16 Luis Almirón; Best Drive Maximiliano Elverdin; Long Drive Horacio Gougy; Scratch Federico Balabanian 70 golpes.

Desde la Subcomisión de Golf del Club se agradeció a quienes hicieron posible este gran comienzo de temporada y al mismo tiempo fueron felicitados todos los ganadores de esta edición, quienes con su compromiso y nivel de juego elevaron el torneo y marcaron el comienzo de la temporada con excelencia, remarcaron en una gacetilla.

Ademas se agradecio a las empresas que auspiciaron el Torneo, y al profesor Claudio Roldan, Capitán de Cancha en este torneo.