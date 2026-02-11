Giro pragmático de Milei: aceptó cambios en la reforma laboral para que el proyecto se apruebe

El presidente Javier Milei le imprimió un giro pragmático a las negociaciones por la Reforma Laboral: a través de su mesa política, aceptó el punto de vista del ala dialoguista del oficialismo y aceptó que se introduzcan cambios con el objetivo de conseguir el respaldo suficiente para que sea aprobado este miércoles en el Senado.

En la Casa Rosada sostienen que el escenario parlamentario está, en términos generales, encaminado: trabajan para garantizar el quórum y una mayoría que supere los 37 votos necesarios, con la expectativa de acercarse a los 40 apoyos si se mantiene ordenado el respaldo de los legisladores vinculados a gobernadores aliados. En ese cálculo, el rol de las provincias no solo pasa por el voto sino también por asegurar presencia en el recinto, un factor que el Gobierno considera determinante para evitar sorpresas en la sesión. Sin dar mayores preicisones, Bullrich dijo esta tarde que se hicieron 28 cambios y se llegó a un acuerdo con 44 senadores.

Gestos a la CGT

En ese mismo clima de pragmatismo que atravesó la negociación con las provincias, el Gobierno también avanzó en un esquema de diálogo subterráneo con la CGT que derivó en cambios concretos sobre el proyecto. Pese al tono confrontativo del discurso oficial, también se habrían hecho modificaciones para facilitar el entendimiento con la central obrera, del mismo modo que se hizo frente a los gobernadores.

Entre los puntos ajustados estarían, entre otros, los artículos que impactaban de manera directa en las cuentas de las obras sociales sindicales y en el listado de actividades consideradas esenciale s, que afecta el ejercicio del derecho de huelga ya que obliga a garantizar el 75% de prestación. En el oficialismo valoran que la CGT haya optado por convocar solo a una movilización y no a un paro general, lo que contribuyó a despejar el frente sindical en la antesala de la votación decisiva.