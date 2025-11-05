Gentile ante el anuncio del Gobierno Nacional por las inundaciones: «Hoy es un día donde podemos decir, hemos sido escuchados»

Tras conocerse en la tarde de este miércoles 5 el anuncio del gobierno argentino en desembarcar con recursos de máquinas y equipos técnicos en medio de los distritos inundados desde el mes de febrero último, y exactamente a nueve meses de cuando comenzaron las primeras lluvias, y que al día de hoy ya se reportan entre 1.400 y 1.700 mms de lluvia en el partido de 9 de Julio; en medio de esta situación se conoce esta noticia que según la intendente Maria Jose Gentile, no la sorprende por el continuo dialogo que venía manteniendo con distintos funcionarios del gobierno nacional.

“No me sorprende porque esto es un trabajo que venimos llevando adelante desde el gobierno municipal, las gestiones no solamente con provincias sino también con Nación y creo que es un fruto de todas esas gestiones realizadas. Ya desde varios meses hemos tenido contacto, no solamente con la ministra Bullrich, para plantear la situación que nosotros atravesamos, para contarle la situación de los productores, de los caminos, de inundación que estamos sufriendo, de los recursos con los que contábamos y de la necesidad de poder tener recursos de Nación para afrontar este desastre”, señalo la jefe comunal de 9 de Julio.

Gentile comento que “en varias oportunidades he tenido la chance de hablar con ella y me he puesto en contacto también con gente de emergencia de Nación. Ayer (martes 4) nuevamente hicimos contacto con la ministra e inmediatamente contacto con el director de Vialidad Nacional, donde se comprometieron a venir el día de mañana, al mediodía estarán por acá, Santiago Hardi, con Martín Augusto, que es el jefe distrital, y seguramente entre el viernes y el sábado, por lo que dijo la ministra, nos estará visitando para estar más de cerca de la situación, que seguramente la conoce, junto con otros funcionarios”, adelanto de acuerdo a la información que tiene de primera mano según comunicación que ha mantenido.

Desde el Regional Digital el pasado viernes estuvimos insitu en el lugar donde el equipo de emergencia de Vialidad Provincia trabaja en el Cuartel La Niña, y allí, su Jefe de Area, Hugo Gervacio, conto como es el trabajo que hacen, y según reporto Gentile ese artículo periodístico habría colaborado también, además de las declaraciones periodísticas que el lunes 3 y martes 4, productores y la propia intendenta Gentile dieron en medios nacionales.

“La verdad que hoy es un día donde podemos decir que, bueno, hemos sido escuchados por todos y ojalá que esto se vea en obras y se vea, sobre todo, en respuesta y rapidez para, bueno, para buscar algún tipo de solución dada la situación que atravesamos de aquellos productores y a las localidades del interior que están afectadas de esta inundación, subrayo Gentile con cierta emoción.

Mientras dialogaba con El Regional Digital, Gentile informo que estaba recibiendo un mensaje del presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio y recordo que este jueves se va a conocer como sera el operativo y se estar informando el plan de acción del cual se suma Nación, junto a lo que venimos trabajando.

Recordemos que en 9 de Julio, hay una mesa tecnica de trabajo de la cual en su momento Sociedad Rural de 9 de Julio impulso para lograr tener trabajos coordinados y bajo una orbita oficial. Como resultado ya se dieron cuatro encuentros y se delinearon los puntos a atender. Gentile cerro diciendo «todo esto es bienvenido, va a sumar a toda la mesa de trabajo que venimos llevando adelante».