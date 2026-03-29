Generaron varios daños en el Sub Comité UCR Facundo Quiroga. Atribuyen el vandalismo a «libertarios»

Integrantes del Sub Comite UCR Facundo Quiroga difundieron en las ultimas horas un video en el que muestran que autores ignorados ingresaron a la sede partidario, donde ademas de violentar la puerta, tambien generaron vandalismo en el interior y escribieron consignas, con la firma de nombres y cierran con la consigna «aguante Milei».

El hecho se conocio este viernes 27 de marzo al publicar un video señalando: Así amaneció nuestra casa en Quiroga. Así se expresan los que dicen venir a cambiar las cosas.

A los seguidores de Milei que eligieron el vandalismo como herramienta política, les queremos decir algunas verdades:

Gritar y romper no es tener razón: Entrar a un comité, rayar paredes con «acá manda…» y dejar insultos en un pizarrón no es un acto de rebeldía, es un acto de cobardía. Es la prueba más clara de que no tienen un solo argumento sólido para debatir ideas, entonces necesitan recurrir a la pintura y la agresión. La casta de los violentos: Se llenan la boca hablando de respeto a la propiedad privada y de libertad, pero vienen a violentar un espacio democrático ajeno. Se comportan exactamente como aquello que dicen combatir: con intolerancia y patoterismo.

No nos van a amedrentar. Estas pintadas se borran, pero nuestras convicciones están intactas. Mientras algunos eligen el spray y el insulto fácil, nosotros elegimos seguir trabajando por el pueblo.