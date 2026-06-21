Ganaderia: En 9 de Julio esta la mayor pista de RFI del país y se la vera en la Jornada A Campo de IPCVA el miércoles 24 de junio

La empresa Agropecuaria Vidal impulsa desde hace casi 10 año un desarrollo ganadero de genética y recría con fuerte foco en la medición de todos los procesos.

Para ello la empresa se ha dotado en genética; la raza Limangus, un equipo de asesores y de la investigación de INTA. Allí, El Ing. Agr. Aníbal Pordomingo de INTA Anguil, lleva adelante un trabajo de investigación en esta empresa agropecuaria, y producto de ello hoy, a través de una de sus unidades de negocios, Cabaña La Coincidencia, es un claro ejemplo para poder observar en la Jornada A Campo de IPCVA que se desarrollara este miércoles 24 de junio en el partido de 9 de Julio donde se encuentra la empresa ganadera.

Consumo RFI (Comederos Inteligentes), a través de 36 unidades de este tipo, la mayor pista del país, Ecografía de Carcasa, medición de conversión de carne, fertilización de pasturas, entre otros elementos que en La Coincidencia se podrá observar en la Jornada a Campo.

QUE SE VERA EN LA JORNADA A CAMPO DE IPCVA EN 9 DE JULIO

Pero no es solo el sistema de RFI que allí se desarrolla, va a conocer en la Jornada A Campo del IPCVA en 9 de Julio. Quienes asistan tambien van a conocer como es el desarrollo productivo de la empresa, como el manejo de pasturas, eficiencia en la conversión de carne, automatización de registros mediante caravanas y collares electrónicos, estrategias de recría de precisión para optimizar los resultados productivos, recría orientada a la formación de rodeos de alto desempeño y el uso de drones para mejorar la gestión productiva y la retención hídrica.

Sin duda muchos van a querer conocer y visitar las pistas con comederos inteligentes, que aportan información en Consumo Residual (RFI), donde se contabilizan un total de 36 unidades de este tipo en esta empresa ganadera de 9 de Julio.

EL IMPACTO DEL CONSUMO RFI

Acerca de esta herramienta de RFI, el Ing. Agr. Aníbal Pordomingo fue consultado sobre este tema en el Foro de Genética Bovina en Córdoba en la ultima semana, Pordomingo puntualizo que permiten tener una eficiencia, incluso en la reducción de metano. El impacto es muy directo ya que dicha reducción de un punto en la eficiencia de conversión, es como dos o tres en emisión de metano, o sea, es muy alto», aseguro. Y lo mismo si esto a su vez se lo asocia con la habilidad o rendimiento carnicero de cada carcasa», subrayo.

EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA COINCIDENCIA DE AGROPECUARIA VIDAL Acerca de la Jornada a Campo del IPCVA en La Coincidencia, Pordomingo la vio como muy interesante, donde se va a mostrar tres modelos de negocios de la empresa. Uno tiene ver con que un modelo de recría, pero una recría planificada con un un ejercicio de monitoreo de todos los individuos de crecimiento, donde se realiza un monitoreo permanente de aumentos de peso. Pordomingo explico que la empresa hoy cuenta con tres establecimientos en recría con mas de 2000 animales en cada uno. T odos con monitoreo individual, con corrales recepción, el de recría de inicio, recría pastoril de de de 9 a 10 meses, siempre con el monitoreo de todos los individuos para encontrar los que pueden continuar procesos más largo, o aquellos que se tienen que ir antes porque su curva de crecimiento es otra. Ese es el primer modelo. La otra es una unidad propia de cría, es la que habla de los atributos de una cría del rodeo elite en este caso de genética Limangus; a lo que se suma otro pool genético, con la implementación en un modelo de cría, pero con toda la tecnología de la información genética, inseminación artificial, selección de hembras y reproductores, en si, ir un poco más allá de acomodar el servicio a una estación.

Y finalmente la tercera unidad de negocios en Agropecuaria Vidal, es el modelo de cabaña con el RFI incorporado. En 9 de julio está la pista más grande del país de medición de consumo residual, hay seis pistas de seis comederos cada uno, o sea, hay 36 comederos instalados. Y según el investigador de INTA Anguil, en su conocimiento es la mas grande que conozco en el Cono Sur. Aquí se están evaluando permanentemente machos y hembras, en este caso en particular de esta raza (Limangus) donde se tiene la evaluación de hembras más grande del país y probablemente la mitad de los machos evaluados», aseguro.

ACERCA DE LA JORNADA A CAMPO DE IPCVA EN 9 DE JULIO

Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada ES libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una preinscripción, INGRESANDO AQUI La jornada se llevará a cabo en la Cabaña La Coincidencia, a 2 kilómetros de la Ruta Nacional 5, kilómetro 262, en el partido de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires , y dara comienzo con las acreditaciones a las 8:00 y contará con un CON UN AMPLIO PROGRAMA , presentaciones de especialistas y recorridas a campo orientadas a mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad de los sistemas ganaderos.