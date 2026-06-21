Ganaderia: En 9 de Julio esta la mayor pista de RFI del país y se la vera en la Jornada A Campo de IPCVA el miércoles 24 de junio
La empresa Agropecuaria Vidal impulsa desde hace casi 10 año un desarrollo ganadero de genética y recría con fuerte foco en la medición de todos los procesos.
Para ello la empresa se ha dotado en genética; la raza Limangus, un equipo de asesores y de la investigación de INTA. Allí, El Ing. Agr. Aníbal Pordomingo de INTA Anguil, lleva adelante un trabajo de investigación en esta empresa agropecuaria, y producto de ello hoy, a través de una de sus unidades de negocios, Cabaña La Coincidencia, es un claro ejemplo para poder observar en la Jornada A Campo de IPCVA que se desarrollara este miércoles 24 de junio en el partido de 9 de Julio donde se encuentra la empresa ganadera.
Consumo RFI (Comederos Inteligentes), a través de 36 unidades de este tipo, la mayor pista del país, Ecografía de Carcasa, medición de conversión de carne, fertilización de pasturas, entre otros elementos que en La Coincidencia se podrá observar en la Jornada a Campo.
QUE SE VERA EN LA JORNADA A CAMPO DE IPCVA EN 9 DE JULIO
Pero no es solo el sistema de RFI que allí se desarrolla, va a conocer en la Jornada A Campo del IPCVA en 9 de Julio. Quienes asistan tambien van a conocer como es el desarrollo productivo de la empresa, como el manejo de pasturas, eficiencia en la conversión de carne, automatización de registros mediante caravanas y collares electrónicos, estrategias de recría de precisión para optimizar los resultados productivos, recría orientada a la formación de rodeos de alto desempeño y el uso de drones para mejorar la gestión productiva y la retención hídrica.
Sin duda muchos van a querer conocer y visitar las pistas con comederos inteligentes, que aportan información en Consumo Residual (RFI), donde se contabilizan un total de 36 unidades de este tipo en esta empresa ganadera de 9 de Julio.
EL IMPACTO DEL CONSUMO RFI
Acerca de esta herramienta de RFI, el Ing. Agr. Aníbal Pordomingo fue consultado sobre este tema en el Foro de Genética Bovina en Córdoba en la ultima semana, Pordomingo puntualizo que permiten tener una eficiencia, incluso en la reducción de metano. El impacto es muy directo ya que dicha reducción de un punto en la eficiencia de conversión, es como dos o tres en emisión de metano, o sea, es muy alto», aseguro. Y lo mismo si esto a su vez se lo asocia con la habilidad o rendimiento carnicero de cada carcasa», subrayo.
Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada ES libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una preinscripción, INGRESANDO AQUI
La jornada se llevará a cabo en la Cabaña La Coincidencia, a 2 kilómetros de la Ruta Nacional 5, kilómetro 262, en el partido de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires , y dara comienzo con las acreditaciones a las 8:00 y contará con un CON UN AMPLIO PROGRAMA , presentaciones de especialistas y recorridas a campo orientadas a mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad de los sistemas ganaderos.
Por la tarde se realizarán distintas paradas técnicas a campo, donde los asistentes podrán observar experiencias vinculadas a la eficiencia de conversión y fertilidad, la recría orientada a la formación de rodeos de alto desempeño y el uso de drones para mejorar la gestión productiva y la retención hídrica.
Video Nota Pordomingo: Julio Kloppenburg / Mundo Agro CBA
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