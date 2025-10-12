Ganadería de Precisión: La Madrugada Agro Veterinaria expuso en la 128º Expo Rural 9 de Julio

La Madrugada en su división Veterinaria eligió la 128º Expo Rural de 9 de Julio para exponer todo el servicio e insumos para grandes animales, en especial lo que refiere a ganadería.

En ese sentido el medico veterinario Manuel Mogaburu, integrante de la sociedad resalto el trabajo que se viene haciendo con productores de ganadería del partido de 9 de Julio y la región en lo que refiere al uso de tecnologías que permite no solo beneficios y ventajas, sino también calidad de trabajo para el operario.

La Veterinaria ubicada en ruta nacional 5 y rotonda «Pte. Raul Alfonsin», representa varias líneas de insumos, entre ello varias líneas de Datamars como electrificador solar que permite según la necesidad, asistir hasta mas de 1.500 hectáreas, balanzas, caravana electrónica, lectores de caravanas, entre otros.