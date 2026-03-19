Gabriel Omar Batistuta diserto en una jornada ganadera y habló como ganadero: “Rezo todas las noches para que esto se mantenga”

La presencia del exdelantero de la selección argentina Gabriel Omar Batistuta fue el punto destacado de la jornada técnica ExpoLehmann 2026, organizada por la Cooperativa Guillermo Lehman, en Pilar, deparamento Las Colonias.

Ante unos 200 productores y asesores, el histórico goleador combinó su experiencia personal con reflexiones sobre valores, producción agropecuaria y el contexto económico del país, dejando un mensaje centrado en el esfuerzo, la previsibilidad y el optimismo moderado sobre el futuro.

El evento, enfocado en manejo de maíz y soja y ambientado con temática futbolística en la antesala del próximo Mundial, tuvo como sorpresa la aparición del exjugador, quien además participó de sorteos y actividades con los asistentes. Sin embargo, más allá del componente simbólico, su intervención se orientó a compartir su recorrido personal y su vínculo con el campo.

Nacido en Reconquista, Batistuta recordó sus orígenes ligados indirectamente a la actividad agropecuaria y destacó el rol de su padre en una decisión que marcaría su vida fuera del fútbol: la inversión en tierras y ganadería.

“Empiezo a ver algo en el horizonte”: la definición de Batistuta sobre el país

Según relató, hace 35 años, ante la disponibilidad económica que le brindaba su carrera deportiva, optó por asociarse con su padre en un emprendimiento ganadero, alejándose de otras inversiones más habituales entre futbolistas. “Si alguien no me iba a fallar era él”, sintetizó, al tiempo que subrayó que esa decisión le permitió construir una empresa con visión de largo plazo.

Consultado sobre la situación actual del país por uno de los productores presentes, el exfutbolista expresó una mirada esperanzada respecto del rumbo económico y del rol del sector agropecuario. “Estoy contento porque empiezo a ver algo en el horizonte, algo que no he estado viendo hacía años. Siempre consideré, siendo de campo, que nosotros somos un motor importante para la economía argentina”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia de reglas claras para el sector agropecuario y valoró la posibilidad de pensar a futuro sin la constante incertidumbre de cambios abruptos en las políticas.

“Es angustiante trabajar sin saber qué va a pasar mañana”, afirmó, al describir las dificultades que enfrentaron los productores en las últimas décadas. Frente a este escenario, consideró que el actual contexto abre una oportunidad, aunque advirtió que los cambios requieren tiempo y consistencia.

Valores, esfuerzo y familia: los ejes del mensaje de Batistuta

En la misma línea, remarcó el impacto de este contexto en su entorno personal: “Estoy esperanzado y ahora mis hijos ya no están preguntando tanto cómo se vive en Italia, cómo se vive en Qatar o cómo se vive en Australia. Están pensando cómo organizarse para seguir su vida acá. Y eso me cae bien, por supuesto”.

Al referirse al significado de ser productor agropecuario, Batistuta lo vinculó con valores como la disciplina, la constancia y la capacidad de planificación, en sintonía con los ejes que atravesaron su carrera deportiva y su vida empresarial. “No es levantarse y ver qué hacer en el día, sino pensar qué se quiere lograr en un año y construir el camino”, señaló.

Sobre las perspectivas de la ganadería, expresó su expectativa de continuidad en las condiciones favorables: “rezo todas las noches para que esto se mantenga”. En ese marco, sostuvo que “ahora parece que las reglas se están clarificando, se están respetando y tenemos mucho optimismo en la empresa”, al tiempo que subrayó la importancia de sostener políticas estables que permitan consolidar el crecimiento del sector.

Fuente e imagen: Aire De Campo