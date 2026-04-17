Futbol local: Se conoce el cronograma de partidos de la Fecha 21
El Consejo Directivo de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, se reunió el martes 14 de abril. En ese marco se definieron los días y horarios para la continuidad del Campeonato de Primera División de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.
El partido Naón – Once Tigres demanda mayor cobertura policial para el domingo y ese operativo condicionaba el resto de la programación. Además de Quiroga – French, se aceptó que Patricios – La Niña también puedan jugar el domingo.
El resto, los otros tres partidos tienen que jugar el sábado: además de San Martín – Libertad (estaba como adelantado), pasaron para ese día San Agustín – Agustín Alvarez y El Fortín – 9 de Julio.
PARTIDOS DE LA FECHA 21RA
SABADO 18 DE ABRIL
16.00 hs: San Agustín – Agustín Alvarez
18.00 hs: San Martín – Libertad
18.00 hs: El Fortín – 9 de Julio
DOMINGO 19 DE ABRIL
14.00 hs: Patricios – La Niña
15.00 hs: Naón – Once Tigres
15.00 hs: Quiroga – French
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