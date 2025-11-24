Futbol LNF: San Martin a fuerza de goles, se hace fuerte en la punta y estiro la ventaja

Se disputo la 7ma. fecha del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol que arranco el viernes con una goleada protagonizada por el Club Atlético Naon y que la sufrió Atlético La Niña, donde los dirigidos por el Gallego González, ganaron 8 a 1 ante el «tricolor».

La fecha se completo este domingo, donde en Facundo Qurioga, el local, Atlético Quiroga empato ante San Agustín 2 a 2. Casi desde el inicio, arranco ganado el violeta con un penal a su favor, pero rápidamente el Granate, no solo lo empato sino que finalizado el primer tiempo, ganaba la visita 2-1. En el complemento el local pudo lograr el empate.

Por su parte en cancha de El Fortín, los dirigidos por Carlos Gallo, se hicieron fuertes en su reducto y en un gran partido entregado por ambos equipos, gano la V azulada por 3 a 2 ante Agustin Alvarez.

En el estadio «Santiago Noe Baztarrica», San Martin recibió a Atlético Patricios. Un partido donde desde el arranco, el «Santo» busco adueñarse de la pelota y el juego y el resultado llego rapido, a los 10 minutos un penal contra Rivero, donde Mateo Lizaso lo cambio por Gol. Sobre el filo de los 30 minutos, en otra gran jugada colectiva de San Martin, Rivero fue quien puso el 2-0 parcial, y ya sobre el complemento, un penal en favor del local, Redigonda puso el 3-0 final.

En el estadio «Ramon N. Poratti», se jugo uno de los grandes clásicos locales, Atlético 9 de Julio recibió a Once Tigres. Empezó ganando el local con gol de Pablo Maccagnani, sin embargo el buen juego de la visita, le costo contenerlo por parte de la defensa «millonaria» y un penal marcado por Enrique Marquez, el capitán auriazul, Vladimir Ascani lo cambio por gol. El encuentro termino empatado.

Finalmente en el estadio «Alberto Dennhen», French recibió a Libertad, también en otro gran partido de alto calibre. Luego de un penal a favor del lagunero, que atajo el arquero Colli, los dirigidos por Balhano eran mas que el albinegro y llego el gol para la visita antes que terminara el primer tiempo. Luego ya en el complemento, French logra el empate.

Los resultados de estos dos últimos encuentros que terminaron con un empate le permiten a San Martin estirar una ventaja sobre quienes vienen detrás, a dos puntos de Naon y tres puntos de Atletico 9 de Julio y French. La próxima fecha el líder viaja a la localidad de La Niña

Síntesis de la fecha

San Martín 3 vs. Atl. Patricios 0

Naón 8 vs Atl. La Niña 1

El Fortín 3 vs. Ag. Alvarez 2

French 1 vs. Libertad 1

9 de Julio 1 vs. Once Tigres 1

Quiroga 2 vs. San Agustín 2

Posiciones en el Torneo

San Martín – 17 pts

-Atlético Naón – 15 pts

-Atlético French – 14 pt

-Atlético 9 de Julio – 14 pt

-F.C. Libertad – 12ptos.

-Once Tigres – 11 pts

-San Agustín – 5 pt

-Atlético Quiroga – 5 pts (1)

-Atlético Patricios – 5 pts

-Agustín Álvarez – 4 pts

-Atlético Quiroga – 3 pts (1)

-La Niña – 3 pts (1)

(2) dos partidos pendientes por jugar

(1) Un partido pendiente por jugar

8VA FECHA

Once Tigres – French

Libertad – El Fortín

Ag. Alvarez – Naón

La Niña – San Martín

Patricios – San Agustín

9 de Julio – Quiroga