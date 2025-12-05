Futbol: Hoy en el partido adelantado Libertad recibe a El Fortín

La Liga Nuevejuliense de Fútbol confirmo la programación de los encuentros que quedaron pendientes del fin de semana anterior cuando se suspendió por lluvia. Los únicos que pudieron jugar fueron Once Tigres – French, con triunfo del local 2 a 1.

Hoy viernes 5 de diciembre jugaran en el Estadio «Vicente Cusatti», el local, Libertad que enfrenta a El Fortín. El sábado 6 se jugará otro de los compromisos de Primera y dos encuentros de la fecha 13 del Ascenso. El domingo 7 se completarán las fechas de Primera A y Primera B.

PROGRAMACION DEL FUTBOL

VIERNES 5

PRIMERA A 8VA FECHA

21.00 hs. Libertad – El Fortín.

SABADO 6

PRIMERA A 8VA FECHA

18.00 hs: Patricios – San Agustín.

ASCENSO 13ERA FECHA

17.00 hs: Def. de la Boca – Def. de Sarmiento.

17.00 hs: 18 de Octubre – 12 de Octubre.

DOMINGO 7

PRIMERA A 8VA FECHA

17.00 hs: La Niña – San Martín.

17.00 hs: 9 de Julio – Quiroga.

17.00 hs: Ag. Alvarez – Naón.

ASCENSO 13ERA FECHA

17.30 Dudignac – Compañía