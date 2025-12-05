Futbol: Hoy en el partido adelantado Libertad recibe a El Fortín
La Liga Nuevejuliense de Fútbol confirmo la programación de los encuentros que quedaron pendientes del fin de semana anterior cuando se suspendió por lluvia. Los únicos que pudieron jugar fueron Once Tigres – French, con triunfo del local 2 a 1.
Hoy viernes 5 de diciembre jugaran en el Estadio «Vicente Cusatti», el local, Libertad que enfrenta a El Fortín. El sábado 6 se jugará otro de los compromisos de Primera y dos encuentros de la fecha 13 del Ascenso. El domingo 7 se completarán las fechas de Primera A y Primera B.
PROGRAMACION DEL FUTBOL
VIERNES 5
PRIMERA A 8VA FECHA
21.00 hs. Libertad – El Fortín.
SABADO 6
PRIMERA A 8VA FECHA
18.00 hs: Patricios – San Agustín.
ASCENSO 13ERA FECHA
17.00 hs: Def. de la Boca – Def. de Sarmiento.
17.00 hs: 18 de Octubre – 12 de Octubre.
DOMINGO 7
PRIMERA A 8VA FECHA
17.00 hs: La Niña – San Martín.
17.00 hs: 9 de Julio – Quiroga.
17.00 hs: Ag. Alvarez – Naón.
ASCENSO 13ERA FECHA
17.30 Dudignac – Compañía
