Futbol: Gano La Niña, y se conoce el cronograma de partidos del fin de semana
Ayer miércoles 26 de noviembre en cancha de Once Tigres, Atlético La Niña y El Fortín disputaron el partido pendiente de la fecha 6, que por cuestiones climáticas no se había jugado.
El equipo «tricolor» se quedo con una victoria de 2 a 0, que le da otro aire, tras la terrible derrota que habia sufirdo ante Naon la pasada semana.
En tanto que la Liga Nuevejuliense dio a conocer el horario y dia del cronograma de partidos de la fecha 8 de la Primera A y de la Primera B, en su 13º fecha.
VIERNES 28
PRIMERA A 8VA FECHA
21.00 hs. Once Tigres – French
SABADO 29
PRIMERA A 8VA FECHA
18.00 hs: Patricios – San Agustín
ASCENSO 13ERA FECHA
17.00 hs: Def. de la Boca – Def. de Sarmiento
17.00 hs: 18 de Octubre – 12 de Octubre
DOMINGO 30
PRIMERA A 8VA FECHA
17.00 hs: Ag. Alvarez – Naón.
17.00 hs: La Niña – San Martín.
17.00 hs: 9 de Julio – Quiroga.
18.00 hs: Libertad – El Fortín.
ASCENSO 13ERA FECHA
17.30 Dudignac – Compañía.
