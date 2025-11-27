Futbol: Gano La Niña, y se conoce el cronograma de partidos del fin de semana

Ayer miércoles 26 de noviembre en cancha de Once Tigres, Atlético La Niña y El Fortín disputaron el partido pendiente de la fecha 6, que por cuestiones climáticas no se había jugado.

El equipo «tricolor» se quedo con una victoria de 2 a 0, que le da otro aire, tras la terrible derrota que habia sufirdo ante Naon la pasada semana.

En tanto que la Liga Nuevejuliense dio a conocer el horario y dia del cronograma de partidos de la fecha 8 de la Primera A y de la Primera B, en su 13º fecha.

VIERNES 28

PRIMERA A 8VA FECHA

21.00 hs. Once Tigres – French

SABADO 29

PRIMERA A 8VA FECHA

18.00 hs: Patricios – San Agustín

ASCENSO 13ERA FECHA

17.00 hs: Def. de la Boca – Def. de Sarmiento

17.00 hs: 18 de Octubre – 12 de Octubre

DOMINGO 30

PRIMERA A 8VA FECHA

17.00 hs: Ag. Alvarez – Naón.

17.00 hs: La Niña – San Martín.

17.00 hs: 9 de Julio – Quiroga.

18.00 hs: Libertad – El Fortín.

ASCENSO 13ERA FECHA

17.30 Dudignac – Compañía.