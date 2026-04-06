Futbol: Ganaron, Naon, Atlético 9 de Julio, El Fortín, French y San Agustin

Cuando restan tan solo nueve puntos por jugarse del torneo clasificatorio, en el certamen no hay un claro ganador aun. Si bien San Martin sigue liderando el campeonato, ahora la diferencia con su escolta, Naon es de un punto. Pero se acerca cada vez con mayor contundencia el Atletico French, a seis unidades. Y en la F19, el albinegro volvio a demostrar sus claras aspiraciones de ser campeon. En la cuarta ubicacion esta Once Tigres pero ya fuera de poder lograr el certamen.

La fecha que por cuestiones climáticas tuvo que reprogramarse, donde el único partido que se había jugado fue, El Fortín de local le gano a Libertad 3 a 0, y con este resultado, la V Azulada ya empieza a soñar por jugar los play offs.

El sábado 4, de local, San Martin recibió a La Niña. El santo necesitaba los tres puntos, y la visita también para salir de la zona de descenso, sin embargo terminaron empatados en un partido que no brindo muchas emociones.

Ya este domingo 5, en la localidad de Facundo Quiroga, el equipo violeta recibió a Atlético 9 de Julio, gano la visita por 3 a 0. En Naon, el CAN se hizo fuerte en su reducto y le gano por 2 a 0 a Agustín Álvarez.

Los dirigidos por el Gallego González se acercaron a San Martin a un punto. Los dirigidos por Omar Santorelli siguen en una zona difícil y luchan por no caer al descenso.

Por su parte San Agustín que hizo de local en el Estadio Ramon N. Poratti, por trabajos en el Juan Ángel Maldonado, recibió a Atlético Patricios, equipo que también busca querer salir del fondo de la tabla. Gano San Agustín por 3 a 1.

En tanto que en la localidad de El Provincial, en cancha de 18 de Octubre, el Atlético French hizo de local (también por trabajos en su estadio), en un muy buen partido que brindaron French y Once Tigres, el buen trabajo que vienen teniendo el albinegro, se volvió a ver en este partido, donde el local gano por 2 a 1, y ya esta en la tercera posición.

Síntesis de la fecha 19

El Fortín 3 vs. Libertad 0

San Martin 1 vs. Atl. La Niña 1

Atl. Quiroga 0 vs. Atl. 9 de Julio 3

Atl. Naon 2 vs. Ag. Alvarez 2

San Agustin 3 vs. Atl. Patricios 1

Atl. French 2 vs. Once Tigres1

Posiciones del campeonato con 18 partidos disputados

San Martín- 41

Atlético Naón – 40

French 35

Once Tigres – 32

San Agustín -30

Libertad 29

Atlético 9 de Julio – 25

El Fortin 21

Quiroga – 19

Agustín Álvarez 17

Patricios – 16

La Niña – 13

Fecha 20

Atl. La Niña – Dep San Agustin

Ag. Alvarez – San Martin

Libertad – Naon

Once Tigres – El Fortin

Atl. 9 de Julio – French

Atl. Patricios – Atl. Quiroga