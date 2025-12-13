Futbol: El Santo reafirmo su liderazgo en el torneo tras ganarle al equipo del Palomar

Comenzó a disputarse este viernes la 9na. fecha del Torneo de La Liga Nuevejuliense de Futbol, donde en el partido adelantado jugaron San Martin, ante Agustín Álvarez, en el clásico de barrio.

Cuando faltan dos fechas para finalizar la primera rueda, San Martin esta liderando el campeonato y ese liderazgo lo demostró este viernes, tras ganar ante el equipo de El Palomar por 2 a 1. Pero no fue sencillo, la visita supo sostener la ofensiva que caracteriza al equipo «Santo», cuando inicia los partidos, eso se fue revirtiendo, y algunos errores en la defensa de San Martin, termino en un tiro libre en favor de Agustín Álvarez y que Quintana cambio por gol, con un soberbio tiro, en el que Arana, no pudo contener.

Sin embargo el equipo dirigido por Alejandro Esquivel que siguió trabajando lo elaborado en la semana le fue dando sus resultados. En el segundo tiempo San Martin se adueño de la pelota en los 45 minutos restantes y eso le valio dos tiros libres que supieron aprovechar muy bien Bayaut y Lisazo, para poner el 2 -1 final.

Con este resultado, San Martin se va a 23 unidades. Sus mas inmediatos perseguidores, Naon y Libertad, ambos equipos se enfrentan este domingo en la localidad de Carlos Maria Naon. Los otros dos equipos que pelean arriba, French y Atlético 9 de Julio, se enfrentan en esta fecha mañana, en el Estadio «Alberto Dennhen».

Por su parte, Once Tigres visita a El Fortin, ambos equipos necesitan la victoria, por lo que el encuentro propondrá intensidad.