Futbol de Ascenso: Con final infartante, ganaron el Dudi, Defensores de Sarmiento y 18 de Octubre

Se disputo este domingo la segunda fecha del Toreno local de Ascenso organizado por la Liga Nuevejuliense de Futbol.

En la localidad de Patricios, el local, Compañía Gral. Buenos Aires recibió a Defensores de Sarmiento, donde se vivió un gran partido con varios goles y cuya victoria se la termino llevando el equipo tifonero, al ganarle al ferroviario por 3 a 2, a los 45 minutos del final del encuentro.

En El Provincial, el local, 18 de Octubre que venia de ganar ante Unión Dennhey, recibió al renovado Defensores de la Boca, y donde también se vivió un intenso partido, cerrado en gran parte, y con pocas llegadas a ambos arcos; hasta que en tiempo adicional en el final del encuentro, los dirigidos por Marcelo García abrieron el marcado y se llevaron la victoria por 1 a 0, ante Defensores de la Boca.

En Dudginac, otro de los partidos que tuvo varios goles y con mucho futbol y un final infartante entregado por Atlético Dudignac y Unión Dennehy. Comenzó ganando el local, pero finalizado el primer tiempo, empataban. El segundo tiempo parecía todo relajado aunque ambos equipos buscaban el arco, hasta que Dudignac encontró a los 45 minutos la conquista del tercer gol para la victoria final.

Sintesis

Compañia Gral. Buenos Aries 2 vs. Def. de Sarmiento 3

18 de Octubre 1 vs. Def. de la Boca 0

Atl. Dudignac 3 vs. Union Dennehy 2

Libre: 12 de Octubre

Posiciones en el Campeonato

Atl. Dudignac 6

18 de Octubre 6

12 de Octubre 3

Defensores de Sarmiento 3

Union Dennehy 0

Compañia Gral. Buenos Aires 0

Def. de la Boca 0

TERCERA FECHA

Def. de la Boca – Dudignac

Dennehy – Compañía Gral. Bs. As.

Def. de Sarmiento – 12 de Octubre

Libre: 18 de Octubre.