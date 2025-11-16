Funcionario municipal increpa a productor agropecuario durante la apertura de la Expo Bragado 2025

Durante la apertura de la Expo Bragado 2025, un productor agropecuario se acercó a las autoridades municipales para manifestar de forma respetuosa su preocupación por las numerosas familias que continúan afectadas por las inundaciones en distintos sectores del partido.

Mientras exponía su planteo, el secretario de Relaciones Institucionales, Alexis Camús, reaccionó de manera abrupta y lo increpó verbalmente, llegando a calificarlo de “mentiroso” frente a quienes se encontraban en el lugar. La situación generó sorpresa entre los presentes por el tono del funcionario, dado que el productor no había elevado su voz ni buscado confrontación, destaca el sitio Bragado TV.

El episodio quedó registrado por testigos y generó debate sobre la actitud adoptada por el representante municipal en un contexto de reclamo social legítimo.