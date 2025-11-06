Fuerte variación climática los próximos siete días en la región agrícola

Debido al ingreso de vientos polares en los días previos, la perspectiva comenzará con temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre las zonas serranas y cordilleranas del oeste, y heladas localizadas sobre las serranías bonaerenses y el este del Uruguay, detallo en su informe la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en la Perspectiva Agro climatica.

Los vientos del trópico retornarán rápidamente, produciendo marcas elevadas en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre el norte, y registros elevados, pero no extremos sobre el centro y el sur, mientras sólo la Franja Atlántica observará valores normales.

A partir de mediados de la perspectiva, se producirá el paso de un frente de tormenta con registros de variada intensidad, con lluvias muy abundantes sobre el norte de La Argentina y el este del Paraguay, y valores escasos sobre distintas zonas.

El este del NOA, el este de Cuyo, el sur de la Mesopotamia, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 10 y 15°C, con focos con valores inferiores y otros con valores superiores.

El centro del NOA, el centro de Cuyo, el centro-oeste de Córdoba, la mayor parte de Buenos Aires y el centro-este del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas localizadas.

El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo y las serranías de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C con heladas localizadas.

Las áreas serranas y cordilleranas observarán temperaturas mínimas por debajo de 0°C con heladas generales y focos con valores de -5°C.