Fuerte temporal en el centro bonaerense: lluvias, ráfagas de viento y piedra

Tal como informáramos en nuestras redes sociales, un intenso temporal de viento y lluvia azotó en la noche de este martes y madrugada del miércoles a la zona central de la provincia de Buenos Aires y provocó la caída de árboles y postes y voladura de techos. Sobre la región regía una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que de todos modos continúa hasta el viernes.

Los estragos producidos por el viento, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, y la caída de granizo se vieron reflejados en videos que se viralizaron en redes sociales. En uno de ellos se ve cómo se destroza el techo del hospital Municipal Eva Perón de Benito Juárez. En la localidad también hubo daños en la pileta municipal y cayeron árboles y postes de luz, según reportó El Fénix Digital.