Fue interceptado circulando en un vehículo robado en Ruta 5 y acceso a Chivilcoy

Se labraron actuaciones judiciales, por ESCLARECIMIENTO ROBO AUTOMOTOR, y ENCUBRIMIENTO, el cual al momento de la interceptación era conducido por el ciudadano OSCAR CHIANELLI, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Navarro, siendo un rodado marca Chevrolet, modelo Corsa, color gris, el cual circulaba sentido Mercedes-Chivilcoy.

Durante el control realizado por el personal se constató la cédula de identificación del automotor y la chapa patente apócrifa, estableciéndose que había sido robado hace aproximadamente dos meses a la fecha en Villa Dorrego La Matanza con intervención de la UFI N° 9 del Dpto. La Matanza Judicial.

Se dispuso el secuestro del vehículo y documentación, todo a disposición de la Justicia.

De chivilcoy