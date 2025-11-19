Flavio Ceriani es el nuevo presidente del Club Libertad
Este martes 18 de noviembre cumpliendo con su estatuto social, en un encuentro cargado de sentimiento lagunero, el Football Club Libertad llevó adelante su Asamblea Extraordinaria y oficializó la renovación de su Comisión Directiva. Durante la jornada, los presentes reconocieron a la gestión saliente, que estaba a cargo de Sergio Arenas, por el esfuerzo cotidiano dedicado al crecimiento del Club.
La nueva Comisión quedó integrada por: Presidente: Flavio Ceriani Vicepresidente: Gerardo Gianasi Tesorera: Guadalupe Macchione Protesorero: Juan Pablo Bonfiglio Secretaria: Silvina Scatorcio Prosecretaria: Alejandra Maidana.
Vocales titulares: 1. Gabriela Casas; 2. Adriana Guiotto, 3. Mariano Heit, 4.Lorena Bonfiglio, 5. Gonzalo Cabrera, 6. Damián Bercero
Vocales suplentes: 1. Sebastián Corti, 2. Emilio Gallo Llorente, 3. Sergio Benito.Revisores de cuentas: 1. Maximiliano Bentancurt, 2. Carlos Brangeri
El flamante presidente, Flavio Ceriani expresó su orgullo y emoción por vestir desde su niñez los colores laguneros y se comprometió a seguir construyendo entre todos el Club Libertad que soñamos. Un mensaje emotivo y motivador para seguir adelante con el club ¡Felicidades a la nueva Comisión Directiva!
