Félix Gougy, es el campeón de la temporada 2025 del Golf Club Atlético 9 de Julio. En Damas la ganadora es Nancy Amado
Se disputo este ultimo fin de semana el Torneo Clausura del Golf Club Atletico 9 de Julio, competencia que sumo casi un centenar de golfistas, donde además de vivir una gran jornada de juego, clima y camaradería entre los jugadores, el Golf local cierro asi su temporada oficial 2025, donde ademas se conocieron a los ganadores de las distintas categorias del Campeonato del Club.
«Cada torneo, cada golpe, cada encuentro en la cancha fue construyendo este gran capítulo que hoy celebramos juntos», destacaron desde la entidad, al momento de la entrega de premios a los campeones y sub campeones de cada categoría de la temporada.
🏌️♂️ CABALLEROS – 3ra Categoría
Subcampeón: Belloni Juan José
Campeón: Solis Roberto
🏌️♂️ CABALLEROS – 2da Categoría
Subcampeón: Pardavila Rolando
Campeón: Sopranzetti Eduardo
🏌️♀️ DAMAS GROSS
Subcampeona: Torrelles Claudia
Campeona: Amado Nancy
🏌️♂️ CABALLEROS – 1ra Categoría y Campeón del Club
Subcampeón: Delfino Alejandro
Campeón: Gougy Félix
🏆 CAMPEONATO DEL CLUB – NETO
🏌️♂️ Caballeros Neto
Subcampeón: Delfino Diego
Campeón: Delfino Alejandro
🏌️♀️ Damas Neto
Subcampeona: Medica Silvina
Campeona: Torres Susana
🏌️♂️ CABALLEROS – 5ta Categoría
Subcampeón: Álvarez Andrés
Campeón: López Daniel
🏌️♂️ CABALLEROS – 4ta Categoría
Subcampeón: Castagnino Iván
Campeón: Gutiérrez Sergio
