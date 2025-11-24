Félix Gougy, es el campeón de la temporada 2025 del Golf Club Atlético 9 de Julio. En Damas la ganadora es Nancy Amado

Se disputo este ultimo fin de semana el Torneo Clausura del Golf Club Atletico 9 de Julio, competencia que sumo casi un centenar de golfistas, donde además de vivir una gran jornada de juego, clima y camaradería entre los jugadores, el Golf local cierro asi su temporada oficial 2025, donde ademas se conocieron a los ganadores de las distintas categorias del Campeonato del Club.

«Cada torneo, cada golpe, cada encuentro en la cancha fue construyendo este gran capítulo que hoy celebramos juntos», destacaron desde la entidad, al momento de la entrega de premios a los campeones y sub campeones de cada categoría de la temporada.



🏌️‍♂️ CABALLEROS – 3ra Categoría

Subcampeón: Belloni Juan José

Campeón: Solis Roberto

🏌️‍♂️ CABALLEROS – 2da Categoría

Subcampeón: Pardavila Rolando

Campeón: Sopranzetti Eduardo

🏌️‍♀️ DAMAS GROSS

Subcampeona: Torrelles Claudia

Campeona: Amado Nancy

🏌️‍♂️ CABALLEROS – 1ra Categoría y Campeón del Club

Subcampeón: Delfino Alejandro

Campeón: Gougy Félix

🏆 CAMPEONATO DEL CLUB – NETO

🏌️‍♂️ Caballeros Neto

Subcampeón: Delfino Diego

Campeón: Delfino Alejandro

🏌️‍♀️ Damas Neto

Subcampeona: Medica Silvina

Campeona: Torres Susana

🏌️‍♂️ CABALLEROS – 5ta Categoría

Subcampeón: Álvarez Andrés

Campeón: López Daniel

🏌️‍♂️ CABALLEROS – 4ta Categoría

Subcampeón: Castagnino Iván

Campeón: Gutiérrez Sergio