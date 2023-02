Federación Agraria Argentina: «No estamos ante una política pensada para tener más ganadería»

Federación Agraria Argentina volvió a ser critica con las decisiones del gobierno argentino en lo que refiere a medidas sobre la ganadería vacuna, al señalar que «nuevamente el gobierno anunció medidas supuestamente para la ganadería, pero en verdad interveniendo distorsivamente en el mercado de la carne, como ya lo han hecho varias veces. Es decir, aplican viejas (y fracasadas) recetas, buscando (no se sabe bien por qué) resultados distintos. Como entidad, entendemos que no va por el buen camino, pues concentra la economía, excluye productores y nos deja afuera del circuito productivo a los actores más chicos, que una vez que nos deshacemos de nuestros animales, no los volvemos a tener más. No estamos ante una política pensada para tener más ganadería, claramente.

En una comunicación difundida en las ultimas horas luego de la reunión técnica entre la Secretaria de Agricultura y técnicos de la Mesa de Enlace, lo primero que indica FAA es que «estas medidas no le van dar una solución a los consumidores, como ya sucedió en todos los intentos anteriores».

Según la entidad gremial agropecuaria, «ante tanta sequía que ha afectado a la ganadería, que sumó complicaciones a un sector que ya tenía un retraso de más del 50% en el precio de la hacienda en pie en relación con la inflación, en el último mes se constató una recomposición de un 30%, producto de la sequía y de la falta de buena hacienda terminada. Es de esperar que esto se profundice y empeore en los próximos meses, por la falta de pastura y por el encarecimiento de los alimentos.

En este contexto, estos anuncios que tratan de abaratar la carne, impactarán negativamente en el sector. De hecho, que en un momento tan difícil que se bajen los precios sería aún peor para los productores, ya ampliamente castigados.

En el pasado, estas medidas fracasaron. No sirvieron para contener los precios en góndola y perjudicaron a los ganaderos, en especial a los pequeños y medianos. Se vuelve a tropezar con la misma piedra, se sigue castigando a los mismos y las soluciones de fondo no aparecen.

Finalmente, se volvió a hablar de la compensación de alimentos a feedtlot, “novedad” ya conocida por los productores, que se aplicó en el pasado y lo único que trajo fue discrecionalidad y manejos oscuros. En síntesis, no hay nada real para los ganaderos. Pareciera un acuerdo puntual con los exportadores, a espaldas de los productores, y a costa de ellos.

Ojalá estemos equivocados. Pero, desgraciadamente, la historia y la realidad nos dicen que seguramente no lo estemos. Por eso desde Federación Agraria Argentina rechazamos de plano las medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa para la ganadería.