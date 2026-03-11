Fate sancionada por incumplir salarios durante la conciliación obligatoria

El Gobierno nacional resolvió sancionar a la empresa fabricante de neumáticos Fate en medio del conflicto que se desató tras el cierre de su planta en Virreyes , partido de San Fernando, una decisión que dejó a más de 900 trabajadores sin empleo y abrió una fuerte disputa con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La medida fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano, que además dispuso extender por cinco días la conciliación obligatoria vigente entre la empresa y el gremio. La instancia, que inicialmente vencía el 11 de marzo, busca sostener el diálogo entre las partes y abrir una ventana para intentar destrabar la crisis que afecta a la actividad.

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, la sanción se debe al incumplimiento por parte de la empresa del pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero durante el período de conciliación obligatoria. Desde el Gobierno señalaron que esa situación constituye una violación de la normativa laboral vigente, por lo que se inició el sumario administrativo correspondiente.

En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano explicó que la decisión apunta a resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales mientras se desarrolla el proceso de negociación. Además, se recordó que las infracciones vinculadas al incumplimiento de la conciliación obligatoria pueden derivar en multas que van desde el 50% hasta el 2000% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador afectado.

De igual modo, la Secretaría de Trabajo resolvió extender la conciliación obligatoria por un plazo adicional de cinco días. La instancia conciliatoria, que inicialmente tenía vencimiento el 11 de marzo, se prorrogará con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre la empresa y el sindicato