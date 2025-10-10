Fatal vuelco en la Ruta 5: un camionero perdió la vida cerca de Alberti

Un hombre perdió la vida este viernes alrededor de las 19 horas, tras protagonizar un siniestro vial en el kilómetro 180,500 de la Ruta Nacional N°5, en sentido ascendente, cuando el camión que conducía volcó sobre la banquina contraria.

De acuerdo con la información oficial, se trató de un camión Ford Cargo 1722, color blanco, dominio DRZ-216, que remolcaba dos tolvas marca Vulcano (patentes FIU-410 y FIU-409) cargadas con soja. Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor —único ocupante del rodado— perdió el control, cruzó de carril y terminó volcando, provocando el fatal desenlace.

La víctima fue identificada como Víctor Ramón Arregui, de 34 años, con domicilio en la localidad de Alberti.

El tránsito fue asistido durante las tareas periciales en una zona de recta, sin iluminación artificial y con la calzada en buen estado.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del Dr. Lisandro Masson, bajo la carátula “Averiguaciones causales de muerte «.

