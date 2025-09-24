Familiares de Morena, Brenda y Lara piden Justicia por el triple femicidio

Familiares de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados en un pozo séptico de una vivienda de Florencia Varela, encabezaron este mediodía una marcha en inmediaciones al lugar del hallazgo de los cadáveres.

Acompañados por vecinos, quebrados por el dolor al conocerse el peor desenlace del caso, pidieron Justicia y, especialmente, rogaron a los medios de comunicación que no se vayan del lugar para que no se silencie el delito y «caigan todos los responsables».

Conmocionadas, las madres de las jóvenes asesinadas hablaron con la prensa apostada en Florencio Varela sin dar mayores precisiones de lo ocurrido. De acuerdo a las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el triple femicidio está vinculado al accionar de una banda narco, que opera en el Conurbano y la Villa 1 -11 -14 del barrio porteño de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires.

Cerca de las 17, la movilización se trasladó a la rotonda de La Tablada y ruta 21, en San Justo, partido de La Matanza, donde las tres víctimas fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca, el viernes cerca de las 21.30, de acuerdo a una grabación de cámaras de seguridad de la zona.

La señal del celular, la camioneta y las pistas en un comercio

Los investigadores, que buscaban a las víctimas desde el sábado, llegaron al lugar por el impacto del celular de una de ellas en una antena de la zona. Según el informe de la empresa de telefonía, el celular tuvo señal en la antena situada en Malta al 400, en el barrio Santa Rosa, del citado partido del sur del Gran Buenos Aires. Los cuerpos fueron hallados descuartizados en el pozo cavado en el fondo de una casa en Jáchal y Chañar. Esa vivienda habría sido alquilada el viernes por los narcos para hacer una fiesta el fin de semana.

Varios vecinos dijeron haber escuchado música fuerte en el lugar, en la noche del viernes. Gabriel, el quiosquero del barrio dijo a Crónica TV que una mujer que es habitué del local compró bebidas el viernes cerca de las 23.30. El hombre dijo que le llamó la atención lo nerviosa que estaba, siendo que en otras oportunidades se había mostrado muy atenta y ubicada. Asimismo, expresó que un hombre se acercó el sábado al local, por la tarde, con las manos ensangrentadas, dato que lo dejó pensando al conocerse este miércoles la noticia del triple femicidio.

A pocas cuadras del lugar también fue encontrada la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que Morena, Brenda y Lara habían subido por sus propios medios el viernes por la noche, en la esquina de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada. El vehículo fue incendiado.

Búsqueda y detenidos

La Policía busca a un peruano líder de una organización delictiva que trafica drogas en el barrio 1-11-14 y en otros lugares del barrio porteño de Flores, zona en la que las jóvenes asesinadas, según la denuncia de sus familiares, ejercían habitualmente la prostitución. Las primeras pericias en el lugar indican que los homicidios se habrían producido el mismo viernes, día de las desapariciones.

Hasta el momento hay cuatro detenidos que estarían vinculados al líder narco, que tendrían domicilio alternativamente entre el Bajo Flores y el sur del Conurbano. Una pareja fue encontrada en un hotel alojamiento de la zona y los otros detenidos son los que habrían intentado limpiar la casa allanada de rastros de los posibles crímenes. La pareja alquilaba la casa allanada y al parecer son parientes del narco que por estas horas es intensamente buscado. DIB