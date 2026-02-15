Fallece una menor tras producírsele un ahogamiento con un alimento

Varios vecinos de la ciudad de 9 de Julio informaron a El Regional Digital, que en las primeras horas de la madrugada de este domingo 15, haber visto un despliegue de una ambulancia, siendo la misma acompañada por móviles de Policía y que ingresaron al Hospital «Julio de Vedia.

Tras la consulta en fuentes policiales, se informo que con intervención del CPR 9 de Julio, se toma conocimiento de que ingresa una menor de edad de 5 años descompensada proveniente de un establecimiento rural del Cuartel XIII, en el partido de 9 de Julio, en el limite con Bragado, pasando la estación de Peaje, y hasta donde se traslado una unidad medica ante la desesperación de sus progenitores.

Conforme se conoció la menor trago un alimento que no pudo digerir y se produjo su ahogamiento, y a pesar del trabajo de la reanimación medica en el Hospital por varias horas, se produce el deceso de la menor.

Por el hecho se emitió certificado de defunción, por no existir dudas sobre los motivos del deceso, y si bien fue notificada la fiscalía de turno, no hubo intervención judicial.

La menor es hija de trabajadores rurales que trabajan en el establecimiento.

Foto portada: ilustración