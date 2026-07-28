Ante un ingreso de un ciclo «Niño», no se olviden de la ruralidad: El expreso pedido de una cámara de la producción de leche

En el último mes ha predominado un tiempo húmedo y nubosidad extendida, en el oeste y toda la provincia Buenos Aries. Lo cual moderó la temperatura, redujo la capacidad de secado de los suelos y limitó las horas de insolación sobre praderas y cultivos.

Las napas están alrededor de 1 metro, la capa superficial mejoró su condición, y facilita así el manejo del pastoreo. Este cuadro húmedo, en medio de una estación habitualmente más seca, se podría asimilar a un ingreso del “Niño”, describió en su informe productivo, la Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba), a lo que agrego que el SMN, en su pronóstico para JUL-AGO-SET, en nuestra Cuenca, prevé lluvias y temperaturas normales a mayores a las normales para la época.

Producción

En el último mes, se siguió marcando una clara desaceleración del crecimiento en la producción lechera nacional, que cerró el primer semestre 5,2% sobre el año anterior. Mucha nubosidad, humedad ambiental y menor exposición al sol, limitaron el crecimiento del pasto (que igual que las reservas, dispusimos en buena calidad y cantidad). Con buenas relaciones de precio con los granos: maíz 1,9 kgs/litro y soja 1,05 kgs/litro.

Hacia adelante, se ve probable que las curvas interanuales (en junio, estuvieron separadas por apenas un 1,6%) sigan cercanas entre sí.

Julio: Termina la discusión del mundial, y empieza la de la primavera

Se diluyen los debates del mundial, y ahora, en la lechería, arranca el de la primavera. A producción e industria, hoy nos cuesta cerrar los números. Los tambos vamos con tecnología y rendimientos. Para la industria, el mercado interno está débil y el externo, “chivo”, ya se ve la primavera, y habrá que exportar mucho. Pero en delicado equilibrio, la producción se desaceleró y hay menos stocks, por lo que la sangre, no debería llegar al río, y el precio podría mantenerse. Ya veremos qué pasa, porque esa, es la negociación que viene.

Prometen gestiones preventivas por el Niño

Ante la confirmación de que el fenómeno climático “El Niño” (ENOS), puede intensificarse en los próximos meses, trayendo intensas lluvias e inundaciones en amplias regiones del país (la Cuenca Oeste de Bs As entre ellas), el Gobierno Nacional aprobó un Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 (Res 559/2026 M Seguridad).

Su Protocolo prevé prioridad para la prevención, y una secuencia de acciones ante los eventos que se den: 1. Municipio, 2. Provincia, 3. Nación.

Entonces, en acuerdo con los criterios generales planteados, queremos expresar que:

-Aceptando el foco puesto en las áreas urbanas inundables, que esto no implique la postergación de las áreas rurales inundables, donde también viven y producen, muchas familias.

-Acordar que la prevención es ahora mismo con trabajos a nivel de los distritos, apoyando a los comités locales con los recursos necesarios para que se puedan cumplir las acciones planteadas.

-Tener asignados y disponibles los recursos financieros, con control de gestión. En los tres niveles del Estado.

-En la medida de nuestras posibilidades, nos proponemos participar y colaborar, en los niveles en los que se considere necesario.