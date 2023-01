Expoagro, la infraestructura que posibilita 4 días de disfrute

Del 7 al 10 de marzo del 2023, en el Autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, se podrá disfrutar como todos los años, de la megamuestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región. . Cabe destacar que desde 2017, y luego de 10 años de ediciones itinerantes, Expoagro se desarrolla en un predio estable ubicado en el km 225 de la ruta nacional 9, en el partido de San Nicolás, Buenos Aires, en pleno corazón de la Pampa Húmeda argentina y a pocos kilómetros de los principales centros urbanos del país.

El equipo de Operaciones que lidera Valeria Nethge para Exponenciar -empresa organizadora de “Expoagro”, “Caminos y Sabores” y diferentes eventos ganaderos a lo largo del país- está compuesto por 4 personas pero, dependiendo del evento que se tenga que realizar, el staff crece sumando personal y proveedores y formando un equipo de hasta 90 personas.

La base de esta área tan importante de la empresa radica en el predio de San Nicolás y en una oficina de C.A.B.A., trabajando conectados en los dos espacios.

A medida que se acercan los eventos, la intensidad del trabajo es lógicamente mayor y Valeria resalta que su motivación es que le gusta lo que hace: “Cada día que se pasa en la previa de un evento conocés y captás un enfoque diferente de situaciones, se crece mucho, se comparte, se es más empática, que es la clave de todo esto. La motivación personal es la experiencia y el logro de entregar un evento en tiempo y forma”.

Si bien se trabaja durante todo el año en simultáneo en los eventos del calendario de Exponenciar, para Expoagro se comienzan con los requerimientos y trabajos en el predio durante el mes de octubre, luego, se intensifican los trabajos a mediados de diciembre. “En los otros eventos siempre comenzamos 3 o 4 meses antes. Claramente el evento que más nos ocupa es Expoagro, por la magnitud del mismo”, afirma.

Desde el Área de Operaciones se planifica el evento junto con la Gerencia Comercial y otras gerencias, se realiza la planimetría, se arma la estructura del evento en sí, los requerimientos, se visitan los predios, se trabaja con proveedores de todo tipo, se proponen mejoras e innovaciones en los eventos que ya están afianzados y se busca optimizar recursos y mantenerse siempre a la vanguardia. Otra de las tareas, para nada menor, es que el equipo se ocupa también de mantener el predio y llevar adelante los cultivos de Expoagro. “Se monta en la realidad el evento que se planificó en conjunto”, resume Valeria Nethge.

Los 4 días que dura Expoagro, en esta ocasión, edición YPF Agro, del 7 al 10 de marzo de 2023, son jornadas intensas, de mucha adrenalina pese a toda la planificación y trabajo previo. “Comenzamos bien temprano, al alba, con mates, recorrida en predio y una reunión corta de equipo. Nos ocupamos de que todo esté funcionando, pero también disfrutamos de la feria, ya que tiene mucho en pocos días”, comenta Valeria y agrega que nunca se la deja de recorrer y que, por la tarde, el equipo se reúne para planificar el día siguiente. Y por supuesto, no puede faltar el encuentro al finalizar el evento completo, para realizar una propuesta de mejora.

Los liderazgos de Expoagro

Valeria Nethge comenzó cubriendo el puesto de Mesa de Ayuda al Expositor para el evento gastronómico federal “Caminos y Sabores”, organizado por Exponenciar, y luego le propusieron formar parte de la empresa para continuar con Atención al Cliente.

Valeria Nethge, gerenta de Operaciones de Exponenciar.

La convocaron para integrar el equipo de Técnica y Montaje y su desempeño le valió el ascenso a diferentes jerarquías hasta acompañar, mano a mano, a quien fuera el líder del área en ese momento, Federico Bosch. “Así fue que alcancé la Coordinación Técnica. En este puesto además de Mesa de Ayuda, interactuaba activamente con arquitectura, algunos proveedores, armado de requerimiento de los eventos, seguimiento de los mismos y soporte al Gerente del área”, recuerda Valeria.

La gran oportunidad llegó en 2021, cuando la empresa le da la oportunidad de ocupar el cargo de Gerenta de Operaciones (Técnica y Montaje), puesto en el que, con el apoyo de sus compañeros y mentores, se encuentra liderando actualmente.

“El desafío es diario, ya que estamos innovando constantemente y velando para que se cumplan los objetivos con la mayor satisfacción posible”, destaca Valeria, quien además enfatiza en la importancia de generar la unión y fortaleza del equipo día a día. “Se trabaja muchas veces contra el factor climático y algunos imponderables que no se pueden dominar, como la Pandemia, y es nuestro desafío realizar la reingeniería interna para lograr el producto”, afirma.

Es difícil imaginar, pese a que hoy en día estamos avanzados en materia de Género, que quizás el desafío se complejizó al ser mujer. Pero Valeria explica: “Al principio sentí que era más difícil por ser mujer, pero luego, gracias al apoyo interno y externo de personas que conocen cómo trabaja una, me di cuenta de que no es más difícil si se muestra la forma de trabajar, el trato y se logran los objetivos”, y concluye: “el desafío siempre es grande, pero si se lo encara con firmeza y profesionalismo, se lo supera, no importa el género”.

Valeria afirma, ya para finalizar, que la palabra que define su trabajo es pasión. Para comprobarlo, nos esperan 4 días a puras máquinas, cultivos, espacios de networking, charlas con especialistas y mucho más.