Expoagro 2026: CLAAS llega con un portafolio renovado que refuerza su liderazgo en innovación

Confirmando su liderazgo en potencia e innovación, CLAAS se prepara para Expoagro 2026 edición YPF Agro con un portafolio renovado que marcará un nuevo hito en la 20° edición de la megamuestra que se realizará en San Nicolás, del 10 al 13 de marzo.

La empresa, líder global del mercado forrajero, presentará todas las novedades de la familia JAGUAR. Por un lado, se realizará el lanzamiento local de la nueva JAGUAR 1000, un hito que acaba de anunciarse globalmente y que ya está presente en el país. Esta picadora es la más potente del mundo con el rotor más ancho del mercado y motores de hasta 1.110 CV. También incluye nuevos cabezales y una asistencia al operador pionera. Fiel a su lema «Inspirada en los mejores», la JAGUAR 1000 también define un nuevo nivel de confort en el manejo y la capacidad de trabajo.

A las flamantes JAGUAR 1000 se le suma el segmento de picadoras JAGUAR 900 Green Eye que incorporan nuevas tecnologías reafirmando su liderazgo en el mercado. Entre los componentes clave, se destaca un nuevo rotor de picado, un nuevo sensor NUTRIMETER y un nuevo sistema inteligente de asistencia CEMOS AUTO CHOPPING, tecnologías que a partir de este año están disponibles para los productores y contratistas argentinos.

Expoagro 2026 vuelve a ser la gran vidriera donde tomar contacto con clientes y exhibir todas las novedades. En respuesta a esto, CLAAS presentará también las mejoras significativas en su segmento de cosechadoras LEXION y TRION, con innovaciones que incluyen un nuevo segmento de plataformas de cosecha para trigo y soja, que van de 25 a 50 pies, y una nueva motorización de la mano de la prestigiosa marca MAN, con motores que permiten reducir aún más el consumo de combustible por tonelada cosechada.

En tractores se podrá ver la nueva familia AXION, que ya desembarcó en el país, y el lanzamiento de los ARION, que se presentarán por primera vez en Argentina. Ambos representan un símbolo claro de la fuerza que CLAAS Argentina le pondrá al desembarco de su tecnología en tractores para el mercado local.

Así, en la tradicional curva ocupada por CLAAS en el lote 170, no solo se podrán ver equipos de máxima tecnología, también estarán presentes los agentes de venta de diferentes puntos del país, el equipo de Recursos Humanos con una campaña de reclutamiento de talentos, un área dedicada a CLAAS connect, la plataforma digital desde la que los usuarios pueden acceder a toda la información de sus máquinas y los servicios vinculados, y el shop, punto clave para los fanáticos de la marca.

Fiel a su política de estar donde están los productores y contratistas argentinos, CLAAS Argentina participa de Expoagro desde hace 20 años y lo hace, cada vez, reafirmando su compromiso con la innovación para que cada cliente sea el mejor en su campo.