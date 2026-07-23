Expo Rural 2026: El Renatre presento el programa «Desafíos y Herramientas para el empleo rural»

El Renatre informo que durante la Expo Rural 2026 se desarrollo la presentación del programa «Desafíos y herramientas para el empleo rural», en el marco de la jornada «Innovación en ganadería: el aporte del INTA al desarrollo productivo».

La exposición estuvo a cargo del presidente del organismo, Abel Guerrieri; el delegado de Buenos Aires Norte, Rodrigo Esponda; y la jefa del Departamento de Empleo Rural Sostenible, Verónica González.

En este marco, también estuvieron presentes el vicepresidente del registro, Adrián Luna Vázquez, la gerente general, Sol Henchoz; junto al presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti, cuya entidad fue la primera en certificar Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) del país.