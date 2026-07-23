Expo Rural 2026: El Renatre presento el programa «Desafíos y Herramientas para el empleo rural»
El Renatre informo que durante la Expo Rural 2026 se desarrollo la presentación del programa «Desafíos y herramientas para el empleo rural», en el marco de la jornada «Innovación en ganadería: el aporte del INTA al desarrollo productivo».
La exposición estuvo a cargo del presidente del organismo, Abel Guerrieri; el delegado de Buenos Aires Norte, Rodrigo Esponda; y la jefa del Departamento de Empleo Rural Sostenible, Verónica González.
En este marco, también estuvieron presentes el vicepresidente del registro, Adrián Luna Vázquez, la gerente general, Sol Henchoz; junto al presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti, cuya entidad fue la primera en certificar Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) del país.
Desde el RENATRE continuamos fortaleciendo esta línea de trabajo conjunto con el INTA para impulsar nuevas instancias de capacitación, difundir herramientas para la producción del sector, y contribuir al desarrollo sostenible de las cadenas productivas del país.
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