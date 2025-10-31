ESTRATEGIA 2026 EN TRIGO: Cómo alcanzar el máximo rinde por hectárea y anticipar la próxima campaña.

DONMARIO, reconocida como la marca de autógamas número uno indiscutida en el mercado, realizará la primera jornada de una serie de eventos destinada específicamente al cultivo de trigo.

Bajo el nombre de DONMARIOMÁS, este evento busca reforzar el vínculo de la marca con los productores y su red de multiplicadores, y demostrar a campo cómo la genética aplicada permite lograr el mayor rinde en cada hectárea.

La cita está programada para el próximo 12 de noviembre a las 8:30 horas, en uno de los Centros de Experiencia GDM, ubicado en Ruta 7, Km 192,5, Chacabuco. Estos centros tienen como objetivo mostrar a campo la interacción tecnológica de genética y manejo que permite poner de manifiesto la máxima productividad lograble en el cultivo de Trigo.

Patricio Munilla, gerente de la marca, confirmó que la jornada será un punto de encuentro estratégico: “Durante el evento vamos a contar con los principales referentes del cultivo de trigo, tanto de nuestro equipo, como asesores externos, quienes comentarán de primera mano todo sobre esta campaña y lo que se viene en 2026”. El vocero también sostuvo que estas jornadas DONMARIOMÁS continuarán en el transcurso de Noviembre en los distintos Centros de Experiencia de GDM ubicados en localidades a lo largo y ancho del país, tales como Balcarce, América, Franck e Inriville.

Cabe recordar que las últimas variedades lanzamiento de Trigo de la marca: ARAUCARIA, TIPA, CASUARINA que se presentarán en las jornadas se comercializan bajo el sistema Sembrá Evolución.

Para más información acerca del Sistema: https://sembraevolucion.com. ar/index.php/como-funciona/