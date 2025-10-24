Este sábado se disputara el Torneo de Golf Solidario organizado por PRIAR

Desde el Golf Club Atlético 9 de Julio informaron que para este sábado 25 habrá de realizarse, el ya tradicional Torneo de Golf Solidario que organiza la Ong Priar, entidad conformada por empleados del Banco Galicia.

Cada año para esta fecha Priar invita a disfrutar del juego del golf, pero con ello el aporte solidario por parte de empresas que se suman, y que en esta oportunidad ha sido elegida para beneficiar a la Asociación Civil Downtasticos “Codo a Codo”.

Para ello Sub comisión de G olf del Club Atlético convoca a jugadores a participar en esta jornada deportiva. Las categorías en juego para este Torneo son: mixta libre hasta 12 de hándicap; mixta libre de 13 a 20 de hándicap; y mixta libre de 21 de hándicap en adelante.

Sera un Torneo Medal Play, a 18 hoyos, donde las primeras líneas saldrán a las 10:20 hs y a la tarde desde 12:00 a 14:30 hs, desde el hoyo N° 1. Habrá importantes premios y lunch para jugadores.