Este sabado 28 se desarrolla el Torneo Apertura 2026 en el Golf Club Atletico 9 de Julio

Desde la Sub Comision de Golf del Club Atletico 9 de Julio dieron a conocer que este sábado 28 ha se dara el Torneo Apertura 2026, dando asi comienzo a la temporada oficial del Golfo local. El encuentro golfistico, recibira como es habitual, jugadores de toda la zona.

Desde la entidad manfiestaron que «el Torneo Apertura 2026 no es solo el primer evento del calendario. Es el punto de partida. Es el reencuentro. Es el primer swing que marca el ritmo de toda la temporada”.

El certamen es para tres categorías mixtas, con importantes premios: al Best Drive, Approach y Scratch; como es habitual, al finalizar la competencia se realiza el lunch y además de la ceremonia de premiación, habrá sorteos y premios especiales.

También se destacó que esta actividad se construye junto a empresas que impulsan, respaldan y creen en el deporte como motor de comunidad, de allí la presencia cercana y compromiso real con el crecimiento del club. Cuando el deporte y las empresas caminan juntos, el impacto es mayor.