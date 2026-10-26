Este martes se realiza el acto protocolar por el 163º Aniversario de la Ciudad de 9 de Julio

Mañana, martes 27 de octubre, a las 19 horas, se realizará frente al Palacio Municipal el concierto aniversario por un nuevo aniversario de la fundación de Nueve de Julio. En el marco de esta celebración también tendrán lugar los actos protocolares, que contarán con la presencia de descendientes de la familia del fundador de la ciudad, el general Julio de Vedia.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Nueve de Julio a través de la Dirección de Cultura, contará con la participación del Coro Infanto Juvenil Santa Cecilia, la Orquesta 9 de Julio y la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, que compartirán su música con la comunidad.

El cierre del espectáculo estará a cargo de Fermín Prieto, tenor del Teatro Colón, y Mateo Caputo, músico local, quienes pondrán el broche final a la jornada.

La actividad será libre y gratuita y combinará la música con los actos conmemorativos, en una celebración abierta a toda la comunidad para recordar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad.