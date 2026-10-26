La 4ta. fecha del futbol local, dejo a Naon como unico puntero
Se disputo este fin de semana la 4ta. fecha del Torneo de Futbol de Primera A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol donde el equipo del Club Atlético Naón prosigue como único líder del campeonato, tras conseguir una victoria ante la visita del Deportivo San Agustín, por 2 a 1.
La fecha inicio el viernes donde jugaron Once Tigres y Libertad y gano el auriazul por 1 a 0. Mientras que en Patricios, el local termino perdiendo por 4 a 3 ante Atletico Quiroga.
Por su parte, Atlético 9 de Julio derrotó 3 a 1 a Atlético French. En tanto que Agustín Álvarez recobro la alegria de la victoria y le gano por 2 a 1 a El Fortin.
Cerro la fecha en el estadio Santiago Noe Baztarrica, San Martín y 18 de Octubre, que terminaron empatados en un tanto y cinco expulsados.
Síntesis de la 4ta. fecha
Once Tigres 1 vs. Libertad 0
Atl. Patricios 3 vs. Atl. Quiroga 4
Atl. 9 de Julio 3 vs. French 1
Ag. Alvarez 2 vs. El Fortin 1
San Martin 1 vs. 18 de Octubre 1
Posiciones en el campeonato
Atl. Naon 12
Atl. 9 de Julio10
Once Tigres9
French 6
Libertad 6
Agustín Alvarez 6
San Martin 5
San Agustín 4
ATl. Quiroga 4
18 de Octubre 4
Atl. Patricios 0
Quinta Fecha
Libertad – San Martin
18 de Octubre – Atl. 9 de Julio
French – Naon
Dep. San Agustin – Atl. Patricios
Atl. Quiroga – Ag. Alvarez
El Fortin – Once Tigres
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