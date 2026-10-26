La 4ta. fecha del futbol local, dejo a Naon como unico puntero

Se disputo este fin de semana la 4ta. fecha del Torneo de Futbol de Primera A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol donde el equipo del Club Atlético Naón prosigue como único líder del campeonato, tras conseguir una victoria ante la visita del Deportivo San Agustín, por 2 a 1.

La fecha inicio el viernes donde jugaron Once Tigres y Libertad y gano el auriazul por 1 a 0. Mientras que en Patricios, el local termino perdiendo por 4 a 3 ante Atletico Quiroga.

Por su parte, Atlético 9 de Julio derrotó 3 a 1 a Atlético French. En tanto que Agustín Álvarez recobro la alegria de la victoria y le gano por 2 a 1 a El Fortin.

Cerro la fecha en el estadio Santiago Noe Baztarrica, San Martín y 18 de Octubre, que terminaron empatados en un tanto y cinco expulsados.

Síntesis de la 4ta. fecha

Once Tigres 1 vs. Libertad 0

Atl. Patricios 3 vs. Atl. Quiroga 4

Atl. 9 de Julio 3 vs. French 1

Ag. Alvarez 2 vs. El Fortin 1

San Martin 1 vs. 18 de Octubre 1

Posiciones en el campeonato

Atl. Naon 12

Atl. 9 de Julio10

Once Tigres9

French 6

Libertad 6

Agustín Alvarez 6

San Martin 5

San Agustín 4

ATl. Quiroga 4

18 de Octubre 4

Atl. Patricios 0

Quinta Fecha

Libertad – San Martin

18 de Octubre – Atl. 9 de Julio

French – Naon

Dep. San Agustin – Atl. Patricios

Atl. Quiroga – Ag. Alvarez

El Fortin – Once Tigres