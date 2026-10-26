163º Aniversario Ciudad de 9 de Julio: Este martes 27 es Feriado Administrativo Municipal

La Municipalidad de 9 de Julio informa que mañana, martes 27 de octubre será día no laborable para la Administración Pública en la ciudad, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de la localidad.

La medida fue establecida mediante el Decreto Municipal N.º 1232/2026, firmado por la Intendente María José Gentile y refrendado por el secretario de Gobierno y Producción, Federico Aranda.

La disposición se enmarca en la Resolución N.º 467/2026 del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y contempla la declaración de día no laborable para la Administración Pública local.

De esta manera, 9 de Julio se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación el próximo 27 de octubre.