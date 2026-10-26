Positivo balance: Clan Ferrario sumó tres triunfos y dos cinturones en Coronel Suárez

Este fin de semana, boxeadores de Clan Ferrario tuvieron una destacada participación en el festival realizado el ultimo sabado 24 en el Cub El Progreso de Colonia Santa María, en el partido de Coronel Suárez, organizado por Ernesto Blanco y la institución anfitriona.

La delegación de 9 de Julio presentó cuatro representantes y cosechó tres victorias. Benjamín Rodríguez, Lorenzo Zeppa y Pedro Ortiz ganaron sus respectivos combates, mientras que Juan Amado perdió por fallo dividido.

El cierre de la noche tuvo como protagonista a Pedro Ortiz, quien se impuso en el combate de fondo, en un duelo de invictos, y conquistó el cinturón para 9 de Julio. Además, su combate fue distinguido como el mejor de la velada, por lo que regresó a la ciudad con dos cinturones.

La jornada también contó con la participación de los técnicos nuevejulienses Elías Pino y Alberto Berton, quienes colaboraron en los rincones de las boxeadoras profesionales Laura Valdebenito y Lucía Ruiz, acompañándolas durante sus presentaciones.