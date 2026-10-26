Arte en La Terminal: 10 años de la Orquesta 9 de Julio

La dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a visitar una nueva exposición en el Centro de Exposiciones ubicado en la Terminal de Ómnibus, dedicada a los 10 años de historia de la Orquesta 9 de Julio.

La muestra recupera el recorrido presentado durante el concierto aniversario realizado este año y permite conocer la evolución de la agrupación, sus logros y el crecimiento que experimentó a lo largo de esta década, hasta llegar a su conformación actual.

La exposición se encuentra disponible para quienes deseen acercarse y conocer más sobre la trayectoria de la Orquesta 9 de Julio.