Se conoce el cronograma
Este martes 23 bajo el lema «La Soja tiene la Palabra» se realizara el Seminario Acsoja
Este martes 23 desde la hora 9 la cadena de la soja se reúne en su habitual Seminario Acsoja, precisamente bajo el lema «Cuando la Soja tiene la Palabra», dar abordaje a varios temas diseñados como el panel agronómico, el técnico, sustentabilidad, mercados, la actualidad de la cadena y la agro industria.
Esta ultima semana, el Ing. Agr. Rodolfo Rossi, presidente de Acsoja, en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 en 9 de Julio describió que hay una muy buena expectativa, ya que este Seminario, este año la soja tiene mucho para decir y esto lo va a presentar y plantear cada sector de la cadena, siempre pensando en el crecimiento y agrandar la torta, para ello desde la ciencia y la tecnología, hasta la otra punta el sector exportador, estarán todos presentes».
El 10mo. Seminario Acsoja se desarrollara en el edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, y este el programa de la jornada de este martes 23 de septiembre:
9:00 hs: PANEL AGRONÓMICO
De una Agricultura defensiva a una agricultura ofensiva. Asesores, técnicos.
Disertantes
-Daniel Miralles- FAUBA
-Gabriel Espósito- UnRC
-Nahuel Reussi Calvo- UnMP
Moderador: Guillermo Alonso- Spraytec
10:30 hs PANEL TÉCNICO:
Insumos, novedades en Semillas
Disertantes
-Catriel Rodríguez Randa – NEOGEN
-Patricio Munilla – DONMARIO
Moderador: Gabino Searez- Prosoja
10:50 hs: Presentación del libro “La Industria Semillera en la Argentina”. Oscar Domingo
Moderador: Julio Ferrarotti
11:05 hs: PANEL SUSTENTABILIDAD:
«Emisiones de gases de efecto invernadero de los productos de soja argentinos»
Disertante
-Jorge Hilbert – Energy & Environmental Consulting Services
Moderadora: Patricia Bergero-BCR
11:30 hs: Coffee Break
11:45 hs: APERTURA
-Presidente ACSOJA- Intendente Rosario- Gobernador Santa Fe
-PANEL POLÍTICO: Gobernadores Región Centro y Bs. As.
Moderador: Rodolfo Rossi- ACSOJA
13.15hs a 14.45hs: Almuerzo libre
14:45 hs: PANEL MERCADOS
“Finanzas, instrumentos, futuro y realidad del mercado nacional e internacional”
Disertantes
-Maximiliano Moreno- Fundación INAI – BC
-Sol Arcidiacono- Hedgepoint Global Markets
-Emilce Terré- Bolsa de Comercio de Rosario
-Ivan Dalonso- A3 Mercados
Moderador: Javier Treboux- FYO
15:45 hs : PANEL ACTUALIDAD
«El camino de la proteína: soja + carne. Aliados en el crecimiento del valor agregado»
Disertantes
-Lisandro Culasso- Isowean
-Luis Filippi-La Sibila
-Roberto Guercetti- Conecar
Moderador: Ricardo Bergmann- CREA
16:45 hs: Coffee Break
17:00 hs: PANEL AGROINDUSTRIA
“Los desafíos de la industria de la soja”
Disertantes
-Luis Fontan- AGD
-Alfonso Romero- Cofco Intl.
-Fernando Correa Urquiza-LDC
-Federico Ucke- Molinos Agro
Moderador: Luis Zubizarreta- CIARA/CEC
18:30 hs: Cierre
Deja un comentario