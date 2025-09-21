Este martes 23 bajo el lema «La Soja tiene la Palabra» se realizara el Seminario Acsoja

Este martes 23 desde la hora 9 la cadena de la soja se reúne en su habitual Seminario Acsoja, precisamente bajo el lema «Cuando la Soja tiene la Palabra», dar abordaje a varios temas diseñados como el panel agronómico, el técnico, sustentabilidad, mercados, la actualidad de la cadena y la agro industria.

Esta ultima semana, el Ing. Agr. Rodolfo Rossi, presidente de Acsoja, en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 en 9 de Julio describió que hay una muy buena expectativa, ya que este Seminario, este año la soja tiene mucho para decir y esto lo va a presentar y plantear cada sector de la cadena, siempre pensando en el crecimiento y agrandar la torta, para ello desde la ciencia y la tecnología, hasta la otra punta el sector exportador, estarán todos presentes».

El 10mo. Seminario Acsoja se desarrollara en el edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, y este el programa de la jornada de este martes 23 de septiembre:

9:00 hs: PANEL AGRONÓMICO

De una Agricultura defensiva a una agricultura ofensiva. Asesores, técnicos.

Disertantes

-Daniel Miralles- FAUBA

-Gabriel Espósito- UnRC

-Nahuel Reussi Calvo- UnMP

Moderador: Guillermo Alonso- Spraytec

10:30 hs PANEL TÉCNICO:

Insumos, novedades en Semillas

Disertantes

-Catriel Rodríguez Randa – NEOGEN

-Patricio Munilla – DONMARIO

Moderador: Gabino Searez- Prosoja

10:50 hs: Presentación del libro “La Industria Semillera en la Argentina”. Oscar Domingo

Moderador: Julio Ferrarotti

11:05 hs: PANEL SUSTENTABILIDAD:

«Emisiones de gases de efecto invernadero de los productos de soja argentinos»

Disertante

-Jorge Hilbert – Energy & Environmental Consulting Services

Moderadora: Patricia Bergero-BCR

11:30 hs: Coffee Break

11:45 hs: APERTURA

-Presidente ACSOJA- Intendente Rosario- Gobernador Santa Fe

-PANEL POLÍTICO: Gobernadores Región Centro y Bs. As.

Moderador: Rodolfo Rossi- ACSOJA

13.15hs a 14.45hs: Almuerzo libre

14:45 hs: PANEL MERCADOS

“Finanzas, instrumentos, futuro y realidad del mercado nacional e internacional”

Disertantes

-Maximiliano Moreno- Fundación INAI – BC

-Sol Arcidiacono- Hedgepoint Global Markets

-Emilce Terré- Bolsa de Comercio de Rosario

-Ivan Dalonso- A3 Mercados

Moderador: Javier Treboux- FYO

15:45 hs : PANEL ACTUALIDAD

«El camino de la proteína: soja + carne. Aliados en el crecimiento del valor agregado»

Disertantes

-Lisandro Culasso- Isowean

-Luis Filippi-La Sibila

-Roberto Guercetti- Conecar

Moderador: Ricardo Bergmann- CREA

16:45 hs: Coffee Break

17:00 hs: PANEL AGROINDUSTRIA

“Los desafíos de la industria de la soja”

Disertantes

-Luis Fontan- AGD

-Alfonso Romero- Cofco Intl.

-Fernando Correa Urquiza-LDC

-Federico Ucke- Molinos Agro

Moderador: Luis Zubizarreta- CIARA/CEC

18:30 hs: Cierre