Este martes 23 bajo el lema «La Soja tiene la Palabra» se realizara el Seminario Acsoja

Este martes 23 desde la hora 9 la cadena de la soja se reúne en su habitual Seminario Acsoja, precisamente bajo el lema «Cuando la Soja tiene la Palabra», dar abordaje a varios temas diseñados como el panel agronómico, el técnico, sustentabilidad, mercados, la actualidad de la cadena y la agro industria.

Esta ultima semana, el Ing. Agr. Rodolfo Rossi, presidente de Acsoja, en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM  102.7 en 9 de Julio describió que hay una muy buena expectativa, ya que este Seminario, este año la soja tiene mucho para decir y esto lo va a presentar y plantear cada sector de la cadena, siempre pensando en el crecimiento y agrandar la torta, para ello desde la ciencia y la tecnología, hasta la otra punta el sector exportador, estarán todos presentes».

Rodolfo Rossi, pte de Acsoja

El 10mo. Seminario Acsoja se desarrollara en el edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, y este el programa de la jornada de este martes 23 de septiembre:

9:00 hs:  PANEL AGRONÓMICO

De una Agricultura defensiva a una agricultura ofensiva. Asesores, técnicos.

Disertantes

-Daniel Miralles- FAUBA

-Gabriel Espósito- UnRC

-Nahuel Reussi Calvo- UnMP

Moderador: Guillermo Alonso- Spraytec

10:30 hs PANEL TÉCNICO:

Insumos, novedades en Semillas

Disertantes

-Catriel Rodríguez Randa – NEOGEN

-Patricio Munilla – DONMARIO

Moderador: Gabino Searez- Prosoja

10:50 hs: Presentación del libro “La Industria Semillera en la Argentina”. Oscar Domingo

Moderador: Julio Ferrarotti

11:05 hs: PANEL SUSTENTABILIDAD:

«Emisiones de gases de efecto invernadero de los productos de soja argentinos»

Disertante

-Jorge Hilbert – Energy & Environmental Consulting Services

Moderadora: Patricia Bergero-BCR

11:30 hs: Coffee Break

11:45 hs: APERTURA

-Presidente ACSOJA- Intendente Rosario- Gobernador Santa Fe

-PANEL POLÍTICO: Gobernadores Región Centro y Bs. As.

Moderador: Rodolfo Rossi- ACSOJA

13.15hs a 14.45hs: Almuerzo libre

14:45 hs: PANEL MERCADOS

“Finanzas, instrumentos, futuro y realidad del mercado nacional e internacional”

Disertantes

-Maximiliano Moreno- Fundación INAI – BC

-Sol Arcidiacono- Hedgepoint Global Markets

-Emilce Terré- Bolsa de Comercio de Rosario

-Ivan Dalonso- A3 Mercados

Moderador: Javier Treboux- FYO

15:45 hs : PANEL ACTUALIDAD

«El camino de la proteína: soja + carne. Aliados en el crecimiento del valor agregado»

Disertantes

-Lisandro Culasso- Isowean

-Luis Filippi-La Sibila

-Roberto Guercetti- Conecar

Moderador: Ricardo Bergmann- CREA

16:45 hs: Coffee Break

17:00 hs: PANEL AGROINDUSTRIA

“Los desafíos de la industria de la soja”

Disertantes

-Luis Fontan- AGD

-Alfonso Romero- Cofco Intl.

-Fernando Correa Urquiza-LDC

-Federico Ucke- Molinos Agro

Moderador: Luis Zubizarreta- CIARA/CEC

18:30 hs: Cierre

